Em mires, et miro i rius (Acords)

Després d’un llarg temps

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras per amor a l art
miquel abras per amor a l art
DODesprés d’un llarg temps
de silencis i seFAcrets,
ens perLAmdem entre els SOLluxes de la viFAda.

DODesprés d’aconseguir
el que crèiem impossiFAble,
és el LAmmoment de SOLmenjar-nos el FAmón.

FACom si fóssim els primers en SOLestimar-nos,
DOcom si fóssim els únics enamoLAmrats,
FAcom si fóssim els primers en desitSOLjar-nos,
DOcom dos fugitius en lliberLAmtat.
Et FAmiro, em miSOLres SOL7i DOrius...

FA DO SOL

LAmDeixem enrere els dies que hem perdut la son
SOLenviant-nos enllaços de cançons d’amor.
FADeixem enrere la malencoMInia.

LAmI obrim les portes a tot el que hem imaginat,
SOLconscients de les nostres debilitats,
FAi obrim les portes a l’aleMIgria.

FACom si fóssim els primers en SOLestimar-nos,
DOcom si fóssim els únics enamoLAmrats,
FAcom si fóssim els primers en desitSOLjar-nos,
DOcom dos fugitius en lliberLAmtat.
Et FAmiro, em miSOLres SOL7i LAmrius...
Et FAmiro, tu em SOLmiSOL7res i DOrius...

FA DO SOL

FASi busqués els teus SOLllavis
i no hi troLAmbés amor, MI
et seguiFAria fins torSOLnar-te a enamoLAmrar,
miraFAria la SOLvida amb uns LAmaltres MIulls,
com un FAcec buscant la llum,
com SOLjo buscant-te a tu.

FACom si fóssim els primers en SOLestimar-nos,
DOcom si fóssim els únics enamoLAmrats,
FAcom si fóssim els primers en desitSOLjar-nos,
DOcom dos fugitius en lliberLAmtat.
Et FAmiro, em miSOLres SOL7i LAmrius...
Et FAmiro, tu em SOLmiSOL7res i DOrius...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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