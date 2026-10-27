Em pregunten per què canto (Acords)

Em pregunten per què canto

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas protesta
cesk freixas protesta
Intro: DO#m RE#m DO#m SI x2
DO#m RE#m DO#m SI→ LA

MIEm pregunten per què SIcanto;
ho faig pels LAdubtes que em pesen al MIpit.

Em despullo d'imposSIsibles
i m'alluLAnyo de la pena i del veMIrí.

SICauré com una DO#mpedra allà on el poder ens LAlliga,
que ens vol muts abans que MIvius.
SIÉs necessària la DO#mresposta: contra l'immobiLAlisme,
la protesta ja és canSIçó.

LACanto pel braç treballaSIdor que es vesteix de digDO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fuLAtur,
per les mares i les SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita permaLAnent.

Mai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI
LAMai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI

MIHe après que la guiSItarra no és aLAmiga
ni companya dels mesMIquins.

I ja sé que la culSItura no inteLAressa
als nous amos del paMIís.

SICauré com una DO#mpedra allà on el poder ens LAlliga,
que ens vol muts abans que MIvius.
SIÉs necessària la DO#mresposta: contra l'immobiLAlisme,
la protesta ja és canSIçó.

LACanto pel braç treballaSIdor que es vesteix de digDO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fuLAtur,
per les mares i les SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita permaLAnent.

Mai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI
LAMai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI

FA#m SOL#m DO#m
FA#m SOL#m DO#m SI FA#m SOL#m

LACanto pel braç treballaSIdor que es vesteix de digDO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fuLAtur,
per les mares i les SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita permaLAnent.

Mai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI
LAMai més, enSIlloc, contra DO#mningú. SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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