Intro:
DO#m RE#m DO#m SI x2 DO#m RE#m DO#m SI→ LA MIEm pregunten per què SIcanto;
ho faig pels
LAdubtes que em pesen al MIpit.
Em despullo d'impos
SIsibles
i m'allu
LAnyo de la pena i del ve MIrí. SICauré com una DO#mpedra allà on el poder ens LAlliga,
que ens vol muts abans que
MIvius. SIÉs necessària la DO#mresposta: contra l'immobi LAlisme,
la protesta ja és can
SIçó. LACanto pel braç treballa SIdor que es vesteix de dig DO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
LAtur,
per les mares i les
SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita perma
LAnent.
Mai més, en
SIlloc, contra DO#mningú. SI LAMai més, en SIlloc, contra DO#mningú. SI MIHe après que la gui SItarra no és a LAmiga
ni companya dels mes
MIquins.
I ja sé que la cul
SItura no inte LAressa
als nous amos del pa
MIís. SICauré com una DO#mpedra allà on el poder ens LAlliga,
que ens vol muts abans que
MIvius. SIÉs necessària la DO#mresposta: contra l'immobi LAlisme,
la protesta ja és can
SIçó. LACanto pel braç treballa SIdor que es vesteix de dig DO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
LAtur,
per les mares i les
SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita perma
LAnent.
Mai més, en
SIlloc, contra DO#mningú. SI LAMai més, en SIlloc, contra DO#mningú. SI FA#m SOL#m DO#m FA#m SOL#m DO#m SI FA#m SOL#m LACanto pel braç treballa SIdor que es vesteix de dig DO#mnitat,
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
LAtur,
per les mares i les
SIàvies, contra el silenci del meu DO#mtemps,
per la democràcia plena i la lluita perma
LAnent.
Mai més, en
SIlloc, contra DO#mningú. SI LAMai més, en SIlloc, contra DO#mningú. SI
ho faig pels
Em despullo d'impos
i m'allu
que ens vol muts abans que
la protesta ja és can
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
per les mares i les
per la democràcia plena i la lluita perma
Mai més, en
ni companya dels mes
I ja sé que la cul
als nous amos del pa
que ens vol muts abans que
la protesta ja és can
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
per les mares i les
per la democràcia plena i la lluita perma
Mai més, en
quan fa vaga i perd el sou per conquerir el nostre fu
per les mares i les
per la democràcia plena i la lluita perma
Mai més, en