Emiliano Zapata (Acords)

Quan s'encén una llum, una flama

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto si
lax n busto si
Intro: LA MI LA

LAQuan s'encén una llum, una flama,
a dins la teva ànima, dins el teu MIcor,
REfes perquè no s'aLApaMIgui, potser valgui la LApena.

LAQuan alguns tenen tanta riquesa
i a d'altres, en canvi, ens falta la feiMIna,
REun home sense terLAra MIno serà un home lliure, LAno mai.

RESi no cantem tots LAque aquesta
és la nostra MIlluita, tot seguirà iLAmgual.
I no em diguis que MIno, per favor,
digues-m'ho a la LAcara,
REdoncs la terra és la LAmare, el moment
és MIara i el lloc és aLAquí. MI

Ai! EmiLAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts MIanys.
Torna aLAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliberLAtat.
Ai! EmiLAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts MIanys.
Torna aLAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliberLAtat.

LATu lluitaves amb terratenientes
mentre els manava Victoriano HuMIerta.
REPortava ulleres LAfosMIques, matava els seus gerLAmans.

LATu vas dir que la terra ha de ser
per aquell que la treballa amb les seves MImans
REi el poble de MoLAreMIlos vas convèncer tu a crits LAd'olé!

RENo volies cap LAcàrrec
mentre Pancho MIVilla es va signifiLAmcar.
Presidente no MIvas voler ser, ni un ric hacenLAdado.
REÉs per això que jo et LAcanto:
si volem ser MIlliures, haurem de lluiLAtar. MI

Ai! EmiLAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts MIanys.
Torna aLAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliberLAtat.
Ai! EmiLAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts MIanys.
Torna aLAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliberLAtat.

I si és que alREgú té molta forLAtuna,
que no la MIguardi tota per LAell,
doncs si la RElluna per tots és LAuna,
també la MIterra serà per la LAgent.
Sé que ho veuFA#mrem. ALAyayaya!
RELa nostra ànima és uMIna, algun dia ho veuLA→MIrem…

Ai! EmiLAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts MIanys.
Torna aLAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliberLAtat.

MI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi