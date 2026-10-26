Intro:
LA MI LA LAQuan s'encén una llum, una flama,
a dins la teva ànima, dins el teu
MIcor, REfes perquè no s'a LApa MIgui, potser valgui la LApena. LAQuan alguns tenen tanta riquesa
i a d'altres, en canvi, ens falta la fei
MIna, REun home sense ter LAra MIno serà un home lliure, LAno mai. RESi no cantem tots LAque aquesta
és la nostra
MIlluita, tot seguirà i LAmgual.
I no em diguis que
MIno, per favor,
digues-m'ho a la
LAcara, REdoncs la terra és la LAmare, el moment
és
MIara i el lloc és a LAquí. MI
Ai! Emi
LAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts
MIanys.
Torna a
LAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
LAtat.
Ai! Emi
LAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts
MIanys.
Torna a
LAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
LAtat. LATu lluitaves amb terratenientes
mentre els manava Victoriano Hu
MIerta. REPortava ulleres LAfos MIques, matava els seus ger LAmans. LATu vas dir que la terra ha de ser
per aquell que la treballa amb les seves
MImans REi el poble de Mo LAre MIlos vas convèncer tu a crits LAd'olé! RENo volies cap LAcàrrec
mentre Pancho
MIVilla es va signifi LAmcar.
Presidente no
MIvas voler ser, ni un ric hacen LAdado. REÉs per això que jo et LAcanto:
si volem ser
MIlliures, haurem de llui LAtar. MI
Ai! Emi
LAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts
MIanys.
Torna a
LAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
LAtat.
Ai! Emi
LAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts
MIanys.
Torna a
LAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
LAtat.
I si és que al
REgú té molta for LAtuna,
que no la
MIguardi tota per LAell,
doncs si la
RElluna per tots és LAuna,
també la
MIterra serà per la LAgent.
Sé que ho veu
FA#mrem. A LAyayaya! RELa nostra ànima és u MIna, algun dia ho veu LA→ MIrem…
Ai! Emi
LAliano, Emiliano Zapata,
al teu costat vaig lluitar fa molts
MIanys.
Torna a
LAquí amb mi, però vine amb americana
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
LAtat. MI LA
a dins la teva ànima, dins el teu
i a d'altres, en canvi, ens falta la fei
és la nostra
I no em diguis que
digues-m'ho a la
és
Ai! Emi
al teu costat vaig lluitar fa molts
Torna a
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
Ai! Emi
al teu costat vaig lluitar fa molts
Torna a
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
mentre els manava Victoriano Hu
per aquell que la treballa amb les seves
mentre Pancho
Presidente no
si volem ser
Ai! Emi
al teu costat vaig lluitar fa molts
Torna a
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
Ai! Emi
al teu costat vaig lluitar fa molts
Torna a
i fer-me un plan de Ayala per la lliber
I si és que al
que no la
doncs si la
també la
Sé que ho veu
Ai! Emi
al teu costat vaig lluitar fa molts
Torna a
i fer-me un plan de Ayala per la lliber