MINascut entre Blanes i LACadaqués, SImolt tocat per la MItramuntana, d'una sola cosa pots esLAtar segur, SIquan més, vell més toMIcat de l'ala.
LASempre deia que a la matinada es mataMIria, SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa, DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa, DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.
MILASIMI x2
Varen passar ampoLAlles i anys, SIi en Siset encaMIra aguantava, dormint la mona a la voLAra del Ter, SIperò ell mai no MIs'hi tirava.
LASempre deia que a la matinada es mataMIria, SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa, DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa, DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.
MILASIMI x2
LASempre deia que a la matinada es mataMIria, SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa, DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa, DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.
DO#mI quan LAveig la MIllum de LAl'alba, DO#mse'm treuen les LAganes SIde marLA→xar. SI DO#mPotser LAque avui MIno es suïLAcidi, DO#mpotser ho LAdeixi SIfins demà.