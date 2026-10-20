L'Empordà (Acords)

Sempre deia que a la matinada es mataria

Acords Acords
Sopa de Cabra
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
Acords de l'àlbum "Sopa de cabra" per a guitarra, piano i ukelele
MINascut entre Blanes i LACadaqués,
SImolt tocat per la MItramuntana,
d'una sola cosa pots esLAtar segur,
SIquan més, vell més toMIcat de l'ala.

LASempre deia que a la matinada es mataMIria,
SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI
DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa,
DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI
DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa,
DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.

MI LA SI MI x2

Varen passar ampoLAlles i anys,
SIi en Siset encaMIra aguantava,
dormint la mona a la voLAra del Ter,
SIperò ell mai no MIs'hi tirava.

LASempre deia que a la matinada es mataMIria,
SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI
DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa,
DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI
DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa,
DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.

MI LA SI MI x2

LASempre deia que a la matinada es mataMIria,
SIperò cap al migdia anava DO#mben SI→torLArat. SI
DO#mSomriu i LAdiu que MIno té LApressa,
DO#mningú LAm'espeSIra allà LA→dalt, SI
DO#mi anar a l'inLAfern no MIm'inteLAressa,
DO#més molt més LAbonic SIl'Empordà.

DO#mI quan LAveig la MIllum de LAl'alba,
DO#mse'm treuen les LAganes SIde marLA→xar. SI
DO#mPotser LAque avui MIno es suïLAcidi,
DO#mpotser ho LAdeixi SIfins demà.

RE#mSIFins FA#SIdeRE#mmà… SI FA# SI→ DO#
RE#mSIFins FA#SIdeRE#mmà. SI FA# SI→ DO#

FA# SI DO# FA# x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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