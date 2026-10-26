Intro:
DO#m DO#mTu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix,
de
FA#mpèn d'on t'ho has mirat.
Per
SItu el cel és gris, però jo soc feliç,
tots
MIdos no som iguals.
Si
DO#mdemano carn, tu demanes peix,
el
FA#mgreix no et fa aprimar.
Quan
SIjo m'arrossego, dius que t'avorreixo,
doncs
MIcadascú és com és,
i
FAtot pot ser al… revés...
No exis
FA#mteix la veri DOtat, depèn SImdel teu es FAtat. LA
Ara et
MIparlo en clau de no,
no
FA#mt'estimo ni crec DO#en un món millor,
no hi ha
REres pitjor que el REmsexe, verge encara LAsoc,
quan parlo en clau de
MI→ MI7no… LA→ FA#m→Tens REtot MIel que tu LA→ FA#m→sents, REdoncs la MIveri FA#mtat
re
MIsulta al su REmar MItotes les men MI7tides. LA→ FA#m→Tens REtot MIel que tu LA→ FA#m→sents, REdoncs ja MIt'ho vaig FAdir
que et parlo en clau de
MIno…
Que et parlo en clau de
LAno. SOL# DO#m
Ara
DO#met parlo en sí, doncs penso que ahir
vas
FA#mfer-te un embolic amb el que et dic.
Tan
SIsols vull jugar, que et puc demostrar
que
MItot és relatiu. DO#mL'herba és pecat i el vi, consagrat,
qui
FA#mm'ho sap explicar?
Si
SIno ets esportiu, catòlic i de CiU,
tu
MIno ets bon català,
i a
FAmi tant se me'n fa.
No exis
FA#mteix la veri DOtat, és un SImpecat mor FA→ LAtal.
Ara et
MItorno a parlar en no,
no t'es
FA#mtimo ni crec DO#en un món millor,
no hi ha
REres pitjor que el REmsexe, verge encara LAsoc.
Jo soc e
MItern, soc el millor, perquè FA#msoc el rei
d'una
DO#llarga evolució,
i la
REresta del pla REmneta que espabili tot LAsol,
quan parlo en clau de
MI→ MI7no… LA→ FA#m→Tens REtot MIel que tu LA→ FA#m→sents, REdoncs la MIveri FA#mtat
re
MIsulta al su REmar MItotes les men MI7tides. LA→ FA#m→Tens REtot MIel que tu LA→ FA#m→sents, REdoncs ja MIt'ho vaig FAdir
que et parlo en clau de
MIno…
Que et parlo en clau de
LAno.
de
Per
tots
Si
el
Quan
doncs
i
No exis
Ara et
no
no hi ha
quan parlo en clau de
re
que et parlo en clau de
Que et parlo en clau de
Ara
vas
Tan
que
qui
Si
tu
i a
No exis
Ara et
no t'es
no hi ha
Jo soc e
d'una
i la
quan parlo en clau de
re
que et parlo en clau de
Que et parlo en clau de