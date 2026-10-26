En clau de no (Acords)

Tu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto si
lax n busto si
Intro: DO#m

DO#mTu em dius que ets a dalt, jo et dic que ets a baix,
deFA#mpèn d'on t'ho has mirat.
Per SItu el cel és gris, però jo soc feliç,
tots MIdos no som iguals.

Si DO#mdemano carn, tu demanes peix,
el FA#mgreix no et fa aprimar.
Quan SIjo m'arrossego, dius que t'avorreixo,
doncs MIcadascú és com és,
i FAtot pot ser al… revés...

No exisFA#mteix la veriDOtat, depèn SImdel teu esFAtat. LA

Ara et MIparlo en clau de no,
no FA#mt'estimo ni crec DO#en un món millor,
no hi ha REres pitjor que el REmsexe, verge encara LAsoc,
quan parlo en clau de MI→MI7no…

LA→FA#m→TensREtot MIel que tu
LA→FA#m→sents,REdoncs la MIveriFA#mtat
reMIsulta al suREmar MItotes les menMI7tides.

LA→FA#m→TensREtot MIel que tu
LA→FA#m→sents,REdoncs ja MIt'ho vaig FAdir
que et parlo en clau de MIno…
Que et parlo en clau de LAno. SOL#

DO#m

Ara DO#met parlo en sí, doncs penso que ahir
vas FA#mfer-te un embolic amb el que et dic.
Tan SIsols vull jugar, que et puc demostrar
que MItot és relatiu.
DO#mL'herba és pecat i el vi, consagrat,
qui FA#mm'ho sap explicar?
Si SIno ets esportiu, catòlic i de CiU,
tu MIno ets bon català,
i a FAmi tant se me'n fa.

No exisFA#mteix la veriDOtat, és un SImpecat morFA→LAtal.

Ara et MItorno a parlar en no,
no t'esFA#mtimo ni crec DO#en un món millor,
no hi ha REres pitjor que el REmsexe, verge encara LAsoc.
Jo soc eMItern, soc el millor, perquè FA#msoc el rei
d'una DO#llarga evolució,
i la REresta del plaREmneta que espabili tot LAsol,
quan parlo en clau de MI→MI7no…

LA→FA#m→TensREtot MIel que tu
LA→FA#m→sents,REdoncs la MIveriFA#mtat
reMIsulta al suREmar MItotes les menMI7tides.

LA→FA#m→TensREtot MIel que tu
LA→FA#m→sents,REdoncs ja MIt'ho vaig FAdir
que et parlo en clau de MIno…
Que et parlo en clau de LAno.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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