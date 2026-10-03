MI SI→ LA→ SOL#→ FA# x4
MIAquí damunt m'engronsen
ses LAones, sa barca va on vol,
MIes penya-segat de pedra
roLAja m'admira i me fa por.
FA#mHe venMIgut a pescar la REmar,
però he enDO#m7rocat
i sense voSIler,
he pescat sa LAterra.
MIEs sol d'agost m'esclafa
sa LAcara i jo somric al vent
MIque me refresca
aLAdesiara. No puc estar més content.
FA#mJust deMIvora TramunREtana,
estiDO#m7rat damunt sa SIbarca,
que som de doLAlent!
MICom si res passen
ses LAhores, encenc un cigarret.
MIRes d'aquest món
no LAm'importa, jo només vull ser un trosset.
FA#mDe naMItura en miniaREtura,
me DO#m7fondré davall ses SIones
com un glop d'aiLAguardent.
MII és que estic de puta
LAmare d'ençà que és en s'estiu,
MIgairebé no recordava
LAel que és viure tranquil.
I és que estic de puta maFA#mre
i jo me vull moFA#mrir
allargat damunt sa barFA#mca
amb un tassó de FA#mvi.
MI RE DO#m7 SI LA
MIAquí damunt m'engronsen
ses LAones, crec que m'he adormit,
MIel volantí tremola a estones.
AiLAxò és un paradís.
FA#mDe siMIlenci que m'enREvolta,
botaDO#m7ré per damunt ses SIones
com ho fan LAels dofins.
MIFaré que tota
sa meva LAvida sigui un viatge com aquest,
MIen de dia trec sa barca,
en LAsa nit, arròs de peix.
FA#mNo puc MIdemanar res REmés,
he reDO#m7solt tots els proSIblemes
dient LAtanmateix.
MII és que estic de puta
LAmare d'ençà que és en s'estiu,
MIgairebé no recordava
LAel que és viure tranquil.
I és que estic de puta maFA#mre
i jo me vull moFA#mrir
allargat damunt sa barFA#mca
amb un tassó de FA#mvi.
MI RE DO#m7 SI LA
MI
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