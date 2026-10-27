Intro:
SOL RE MIm DO→ RE x2
On et
SOLmaten si so REmiques
i has de
MImviure fet a DOmiques sense SOLmal. RE MIm DO
Dolços
SOLsón amargants REdiscos,
mort suau
MImanul·la els DOriscos perquè SOLcal. RE MIm DO
La nit
SOLvera està ma RElalta,
som dolents
MImperquè fa fal DOta i és i SOLgual. RE MIm DO
Del cor
SOLal labora REtori
de l’orgas
MImme compul DOsori comu SOLnal. RE MIm DO
De la
REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
side
DOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més
MImqui s’embolica
fins a
DOdalt, en la REnit artificial. SOL RE MIm DO→ RE x2
Mata
SOLlletja, mata REguapa,
mata
MImrei i mata DOpapa, tal i SOLqual. RE MIm DO
Sobre
SOLdosi de tor REtura
mata
MImtant com la nit pu DOra i no ho SOLval. RE MIm DO
De la
REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
side
DOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més
MImqui s’embolica
fins a
DOdalt, en la REnit artificial. SOL RE MIm DO→ RE x2
De la
REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
side
DOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més
MImqui s’embolica
fins a
DOdalt, en la REnit artificial. SOL RE MIm DO→ RE x4
On et
i has de
Dolços
mort suau
La nit
som dolents
Del cor
de l’orgas
De la
side
Nit de llum que significa que val més
fins a
Mata
mata
Sobre
mata
De la
side
Nit de llum que significa que val més
fins a
De la
side
Nit de llum que significa que val més
fins a