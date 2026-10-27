En la nit artificial (Acords)

On et maten si somiques

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut ido
projecte mut ido
Intro: SOL RE MIm DO→ RE x2

On et SOLmaten si soREmiques
i has de MImviure fet a DOmiques sense SOLmal. RE MIm DO
Dolços SOLsón amargants REdiscos,
mort suau MImanul·la els DOriscos perquè SOLcal. RE MIm DO
La nit SOLvera està maRElalta,
som dolents MImperquè fa falDOta i és iSOLgual. RE MIm DO
Del cor SOLal laboraREtori
de l’orgasMImme compulDOsori comuSOLnal. RE MIm DO

De la REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
sideDOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més MImqui s’embolica
fins a DOdalt, en la REnit artificial.

SOL RE MIm DO→ RE x2

Mata SOLlletja, mata REguapa,
mata MImrei i mata DOpapa, tal i SOLqual. RE MIm DO
SobreSOLdosi de torREtura
mata MImtant com la nit puDOra i no ho SOLval. RE MIm DO

De la REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
sideDOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més MImqui s’embolica
fins a DOdalt, en la REnit artificial.

SOL RE MIm DO→ RE x2

De la REglòria obligatòria no hi ha MImcap escapatòria
sideDOral, en la REnit artificial.
Nit de llum que significa que val més MImqui s’embolica
fins a DOdalt, en la REnit artificial.

SOL RE MIm DO→ RE x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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