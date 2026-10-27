SOLHe senRE/FA#tit el DOmaj7sol a la cara LAmenmig de LAm/SOLla fosREcor, SOLhe creRE/FA#uat el DOmaj7món per trobar-te LAmi eres al LAm/SOLmeu canREtó. SOLHe sorRE/FA#tit a DOmaj7recollir LAmuna LAm/SOLflor pel caREmí SOLi he RE/FA#deixat en DOmaj7blanc la nit LAmperquè no LAm/SOLtinguis REpor.
Si vas deixar un deFAsig mal apaDOmaj7gat, si nedes en un FAmar de desenDOmaj7ganys, veuràs, un dia, que FAres no és imporDOmaj7tant, només LAmsenLAm/SOLtir-se en REpau.
SOLHem busRE/FA#cat l'aDOmaj7mor sense pausa LAmcom aigua en LAm/SOLel deREsert SOLi hem troRE/FA#bat la DOmaj7font que mai s'acaba LAmal cap LAm/SOLdel carRErer. SOLHem aRE/FA#nat canDOmaj7viant el món LAmper viure un LAm/SOLsomni desREperts SOLi hem dut un RE/FA#gran malDOmaj7son LAmper als que LAm/SOLneixin perREdent.
Per totes les proFAmeses que se'n DOmaj7van, per totes les menFAtides que no has DOmaj7dit, veuràs, un dia, que FAres no té senDOmaj7tit, només LAmsaLAm/SOLber-se en REpau.
REmAvui he senLAmtit el sol, REmavui he senLAmtit el món, REmavui seguiré LAmel camí.
DOMImDOMImDOMImDOMIm DORE
SOLHe senRE/FA#tit el DOmaj7sol a la cara LAmenmig de LAm/SOLla fosREcor, SOLt'he busRE/FA#cat pel DOmaj7món LAmi eres al LAm/SOLmeu canREtó.
Per totes les proFAmeses que se'n DOmaj7van, per totes les menFAtides que no has DOmaj7dit, veuràs, un dia, que FAres no és imporDOmaj7tant, només LAmsenLAm/SOLtir-se en REpau.