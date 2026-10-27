En pau (Acords)

He sentit el sol a la cara

Acords Acords
Gerard Quintana
gerard quintana treu banya
gerard quintana treu banya
SOL RE/FA# DOmaj7 LAm LAm/SOL RE

SOLHe senRE/FA#tit el DOmaj7sol a la cara
LAmenmig de LAm/SOLla fosREcor,
SOLhe creRE/FA#uat el DOmaj7món per trobar-te
LAmi eres al LAm/SOLmeu canREtó.
SOLHe sorRE/FA#tit a DOmaj7recollir
LAmuna LAm/SOLflor pel caRE
SOLi he RE/FA#deixat en DOmaj7blanc la nit
LAmperquè no LAm/SOLtinguis REpor.

Si vas deixar un deFAsig mal apaDOmaj7gat,
si nedes en un FAmar de desenDOmaj7ganys,
veuràs, un dia, que FAres no és imporDOmaj7tant,
només LAmsenLAm/SOLtir-se en REpau.

SOLHem busRE/FA#cat l'aDOmaj7mor sense pausa
LAmcom aigua en LAm/SOLel deREsert
SOLi hem troRE/FA#bat la DOmaj7font que mai s'acaba
LAmal cap LAm/SOLdel carRErer.
SOLHem aRE/FA#nat canDOmaj7viant el món
LAmper viure un LAm/SOLsomni desREperts
SOLi hem dut un RE/FA#gran malDOmaj7son
LAmper als que LAm/SOLneixin perREdent.

Per totes les proFAmeses que se'n DOmaj7van,
per totes les menFAtides que no has DOmaj7dit,
veuràs, un dia, que FAres no té senDOmaj7tit,
només LAmsaLAm/SOLber-se en REpau.

REmAvui he senLAmtit el sol,
REmavui he senLAmtit el món,
REmavui seguiré LAmel camí.

DO MIm DO MIm DO MIm DO MIm
DO RE

SOLHe senRE/FA#tit el DOmaj7sol a la cara
LAmenmig de LAm/SOLla fosREcor,
SOLt'he busRE/FA#cat pel DOmaj7món
LAmi eres al LAm/SOLmeu canREtó.

Per totes les proFAmeses que se'n DOmaj7van,
per totes les menFAtides que no has DOmaj7dit,
veuràs, un dia, que FAres no és imporDOmaj7tant,
només LAmsenLAm/SOLtir-se en REpau.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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