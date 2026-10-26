En peu de guerra (Acords)

Uo. Oh! Uohuho. Oh! Oho! Uohuho. Oh! Oho! Uohuho. Oh!

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
Intro: MIm LAm SOL RE
MIm LAm SOL SI

MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI
MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI

MImLa teva miRErada és el meu DOdetoSOLnant.
MImEls peus deixen REel terra, estem a DOmenys d’un SOLpam.
MImLa pulsació REens travessa amb el DOpoder del SOLllamp.
La MImveu encesa enREtona un DOcant que SIno mor MImmai.

CreDOmem la REnit, l’aSOL→mor en RE→peu de MImguerra.
TrenDOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens esMIm→clata com un RE→gran Big MImBang.

MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→SIOh!
MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI

El MImsomni que ens imREpulsa és més DOfort que la SOLpor,
l’uMImnivers sencer REvibra a DOmercè d’un SOLso.
AMImvui la realiREtat supera DOla ficciSOLó,
aMImvui ens obliREdem del DOmón i SIde qui MImsom.

CreDOmem la REnit, l’aSOL→mor en RE→peu de MImguerra.
TrenDOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens esMIm→clata com un RE→gran Big MImBang.

MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→SIOh!
MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI

MImI més aLAmmunt, creuant el REcel més SIblau,
MImt’està espeLAmrant la teva esREtreLAm→lla, SI
MImhi anirem LAmjunts, sentiRErem el cor en SIpau
MImi ens ompliLAmrà la llum més REbeLAm→lla. SI

MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI
MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI

CreDOmem la REnit, l’aSOL→mor en RE→peu de MImguerra.
TrenDOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens esMIm→clata com un RE→gran Big MImBang.

MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→SIOh!
MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh!SI

MIm RE MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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