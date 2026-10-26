Intro:
MIm LAm SOL RE MIm LAm SOL SI MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI MImLa teva mi RErada és el meu DOdeto SOLnant. MImEls peus deixen REel terra, estem a DOmenys d’un SOLpam. MImLa pulsació REens travessa amb el DOpoder del SOLllamp.
La
MImveu encesa en REtona un DOcant que SIno mor MImmai.
Cre
DOmem la REnit, l’a SOL→mor en RE→peu de MImguerra.
Tren
DOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens es
MIm→clata com un RE→gran Big MImBang. MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→ SIOh! MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI
El
MImsomni que ens im REpulsa és més DOfort que la SOLpor,
l’u
MImnivers sencer REvibra a DOmercè d’un SOLso.
A
MImvui la reali REtat supera DOla ficci SOLó,
a
MImvui ens obli REdem del DOmón i SIde qui MImsom.
Cre
DOmem la REnit, l’a SOL→mor en RE→peu de MImguerra.
Tren
DOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens es
MIm→clata com un RE→gran Big MImBang. MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→ SIOh! MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI MImI més a LAmmunt, creuant el REcel més SIblau, MImt’està espe LAmrant la teva es REtre LAm→lla, SI MImhi anirem LAmjunts, senti RErem el cor en SIpau MImi ens ompli LAmrà la llum més REbe LAm→lla. SI MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI
Cre
DOmem la REnit, l’a SOL→mor en RE→peu de MImguerra.
Tren
DOquem el REllit, la SOL→vida ens puja al REcap
i ens es
MIm→clata com un RE→gran Big MImBang. MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→ SIOh! MImUo. Oh! Uohuho. LAmOh! Oho! Uohuho. SOLOh! Oho! Uohuho. RE→Oh! SI MIm RE MIm
La
Cre
Tren
i ens es
El
l’u
A
a
Cre
Tren
i ens es
Cre
Tren
i ens es