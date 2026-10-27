En peu de pau (Acords)

Tristes armes si no són les paraules

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
SOLTristes DOarmes si no són SOLles paraules.
Tristos homes DOsi no moren d’aSOLmor.
Tristes guerres DOsi l’amor no és l’emSOLpresa.
Tristes dones DOsi no moren d’aSOLmor.

Sobren MImmurs, falten RE/FA#ponts en el DOmón.
La vioMImlència se susRE/FA#tenta en la DOpor.

LAmNo hi ha camí cap a la REpau; la pau SOLés SIml’únic camí. MIm
LAmNo hi ha idea més imporREtant que la viSOLda d’un SImésser humà. MIm REm SOL
DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau.
DOSempre en peu de SOLpau.

No hi ha honor en DOel teu comSOLbat.
Quin valor té per tu DOla vida d’un solSOLdat?
Si sobre la ferida la hisDOtòria hem construït, SOL
potser és el moment de canviDOar, de transcenSOLdir.

Sobren MImmurs, falten RE/FA#ponts en el DOmón.
La vioMImlència se susRE/FA#tenta en la por. DO

LAmNo hi ha camí cap a la REpau; la pau SOLés SIml’únic camí. MIm
LAmNo hi ha idea més imporREtant que la viSOLda d’un SImésser humà. MIm REm SOL
DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau.
DOSempre en peu de SOLpau.

En peu de DOpau contra la dominació de MIml’altre,
les lluites de poder que SOLmaten
la natural solidariLAmtat.
En SOL/SIpeu de pau DOcom Martin Luther King a SelMImma,
la PAH lluitant contra les SOLhienes,
Gandhi a la marxa de la LAmsal.

En SOL/SIpeu de DOpau, Nelson Mandela entre les reiMImxes,
construir junts no és cap quiSOLmera,
és l’únic possible per guaLAmnyar.

En SOL/SIpeu de pau DOcontra el llenguatREge de la guerMImra,
desmiliRE/FA#taritzar el sisteSOLma
MI/SOL#i que la vida guanyi el reLAmlat. SOL/SI
DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau.

DOSempre en peu de SOLpau.
DOAlçatsen peu de SOLpau.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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