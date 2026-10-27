SOLTristes DOarmes si no són SOLles paraules. Tristos homes DOsi no moren d’aSOLmor. Tristes guerres DOsi l’amor no és l’emSOLpresa. Tristes dones DOsi no moren d’aSOLmor.
Sobren MImmurs, falten RE/FA#ponts en el DOmón. La vioMImlència se susRE/FA#tenta en la DOpor.
LAmNo hi ha camí cap a la REpau; la pau SOLés SIml’únic camí. MIm LAmNo hi ha idea més imporREtant que la viSOLda d’un SImésser humà. MImREmSOL DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau. DOSempre en peu de SOLpau.
No hi ha honor en DOel teu comSOLbat. Quin valor té per tu DOla vida d’un solSOLdat? Si sobre la ferida la hisDOtòria hem construït, SOL potser és el moment de canviDOar, de transcenSOLdir.
Sobren MImmurs, falten RE/FA#ponts en el DOmón. La vioMImlència se susRE/FA#tenta en la por. DO
LAmNo hi ha camí cap a la REpau; la pau SOLés SIml’únic camí. MIm LAmNo hi ha idea més imporREtant que la viSOLda d’un SImésser humà. MImREmSOL DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau. DOSempre en peu de SOLpau.
En peu de DOpau contra la dominació de MIml’altre, les lluites de poder que SOLmaten la natural solidariLAmtat. En SOL/SIpeu de pau DOcom Martin Luther King a SelMImma, la PAH lluitant contra les SOLhienes, Gandhi a la marxa de la LAmsal.
En SOL/SIpeu de DOpau, Nelson Mandela entre les reiMImxes, construir junts no és cap quiSOLmera, és l’únic possible per guaLAmnyar.
En SOL/SIpeu de pau DOcontra el llenguatREge de la guerMImra, desmiliRE/FA#taritzar el sisteSOLma MI/SOL#i que la vida guanyi el reLAmlat. SOL/SI DOContra la guerra ens trobaràs REen peu de SOLpau.
DOSempre en peu de SOLpau. DOAlçatsen peu de SOLpau.