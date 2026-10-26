LAA classe de ciències els ha dit la mestra LAque avui els tocava sortir a la pissarra LAa parlar dels de casa i la feina que tenen LAi on van de vacances per Setmana Santa.
LAPara pa MIpa!FA#mPara pa LApa! REPara pa LApa!REPara pa MIpa!
I el LALluís expliMIcava que FA#mla seva LAmare li REfa una torLArada de REmel i sobrasMIsada, i l'EsLAter ensenyaMIva aFA#mquella falLAdilla que REven la botiLAga on treREballa el seu MIpare.
I el RETeo, quan està MIsol, LAballa com DO#mballa la FA#mmare de l'Anna JorREdà LAi xuta tan DO#mfort com el FA#mpare del Toni de REquart i s'imaSImgina que és un esREpia molt imporLAtant.
LAEl Teo para MItaula, i la FA#miaia preLApara hamburREguesa amb paLAtates que REsap que li enMIcanten, LAperquè avui a MIla tarda feia FA#maquella LAcara perquè REfa massa temps LAque no REhi són els seus MIpares.
LAPara pa MIpa!FA#mPara pa LApa! REPara pa LApa!REPara pa MIpa!
LAA classe de ciMIències els FA#mha dit la LAmestra que aREvui els toLAcava sorREtir a la pisMIsarra LAi el Teo els MIparlava de FA#mla seva LAiaia, que juREga a les LAdames i REell sempre la MIguanya.
No explicaRErà que, quan està MIsol, LAballa com DO#mballa la FA#mmare de l'Anna JorREdà LAi xuta tan DO#mfort com el FA#mpare del Toni de REquart i s'imaSImgina que és un esREpia molt imporLAtant.
LAA classe de ciències els ha dit la mestra LAque avui els tocava parlar dels seus pares.