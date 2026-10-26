En Teo va a l'escola (Acords)

A classe de ciències els ha dit la mestra

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
LAA classe de ciències els ha dit la mestra
LAque avui els tocava sortir a la pissarra
LAa parlar dels de casa i la feina que tenen
LAi on van de vacances per Setmana Santa.

LAPara pa MIpa!FA#mPara pa LApa!
REPara pa LApa!REPara pa MIpa!

I el LALluís expliMIcava que FA#mla seva LAmare
li REfa una torLArada de REmel i sobrasMIsada,
i l'EsLAter ensenyaMIva aFA#mquella falLAdilla
que REven la botiLAga on treREballa el seu MIpare.

I el RETeo, quan està MIsol,
LAballa com DO#mballa la FA#mmare de l'Anna JorRE
LAi xuta tan DO#mfort com el FA#mpare del Toni de REquart
i s'imaSImgina que és un esREpia molt imporLAtant.

LAEl Teo para MItaula, i la FA#miaia preLApara
hamburREguesa amb paLAtates que REsap que li enMIcanten,
LAperquè avui a MIla tarda feia FA#maquella LAcara
perquè REfa massa temps LAque no REhi són els seus MIpares.

LAPara pa MIpa!FA#mPara pa LApa!
REPara pa LApa!REPara pa MIpa!

LAA classe de ciMIències els FA#mha dit la LAmestra
que aREvui els toLAcava sorREtir a la pisMIsarra
LAi el Teo els MIparlava de FA#mla seva LAiaia,
que juREga a les LAdames i REell sempre la MIguanya.

No explicaRErà que, quan està MIsol,
LAballa com DO#mballa la FA#mmare de l'Anna JorRE
LAi xuta tan DO#mfort com el FA#mpare del Toni de REquart
i s'imaSImgina que és un esREpia molt imporLAtant.

LAA classe de ciències els ha dit la mestra
LAque avui els tocava parlar dels seus pares.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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