Intro:
DO SOL FA SOL x2 DOSols en tinc dis SOLset, FAno tinc edat pel car SOLnet, DOperò jo en tinc dis SOLset, FAcada dia em SOLfaig un xic més FAvell.
Haig d'arribar a
SOLcasa abans de les FAdeu.
Si invento una ex
SOLcusa, ningú se la FAcreu,
i a casa no
LA#puc alçar la SOLveu. DOSols en tinc dis SOLset, FAdiuen que n'hauri SOLa DOd'estar con SOLtent, FAperquè SOLals dis FAset
sembla que és
SOLquan t'ho passes més FAbé.
Però jo no ho a
SOLcabo de veure molt FAclar DOamb tota la SOLmer FAda que haig d'estudi SOLar DOsense sa SOLber FAsi em SOLservi FArà. FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés. FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés. DO SOL FA SOL x2 FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés. FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés. FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés. FA→En SOL→tinc dis DOset, tinc cara de SOLpréssec. FA→En SOL→tinc dis DOset, estimo de SOLpressa. FA→En SOL→tinc dis DOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure
FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.
Haig d'arribar a
Si invento una ex
i a casa no
sembla que és
Però jo no ho a
en veure
en veure
en veure
en veure
en veure
en veure