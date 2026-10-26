En tinc disset (Acords)

Sols en tinc disset, no tinc edat pel carnet

Acords Acords
Els Pets
els pets els pets
els pets els pets
Intro: DO SOL FA SOL x2

DOSols en tinc disSOLset,FAno tinc edat pel carSOLnet,
DOperò jo en tinc disSOLset,FAcada dia em SOLfaig un xic més FAvell.
Haig d'arribar a SOLcasa abans de les FAdeu.
Si invento una exSOLcusa, ningú se la FAcreu,
i a casa no LA#puc alçar la SOLveu.

DOSols en tinc disSOLset, FAdiuen que n'hauriSOLa
DOd'estar conSOLtent, FAperquè SOLals disFAset
sembla que és SOLquan t'ho passes més FAbé.
Però jo no ho aSOLcabo de veure molt FAclar
DOamb tota la SOLmerFAda que haig d'estudiSOLar
DOsense saSOLber FAsi em SOLserviFArà.

FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.
FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.

DO SOL FA SOL x2

FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.
FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.
FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.
FA→En SOL→tinc disDOset, tinc cara de SOLpréssec.
FA→En SOL→tinc disDOset, estimo de SOLpressa.
FA→En SOL→tinc disDOset, i tinc tanta SOLpressa,
en veure FAcada dia SOLmés, FAcada dia SOLmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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