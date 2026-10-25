MI DO#m7
MI DO#m7
MIEl vent barreja la carn i DO#m7l’esperit.
MILes línies a les mans no teDO#m7nen fi.
MIA contracor la vida DO#m7s’accelera.
MIEn un segon, tot es FA#m7fon.
MIEn un segon , tot es FA#m7mou.
SI7Mmmm...
MIS’han aturat separant-se de DO#m7l’estol
MIque segueix sense DO#m7ells
fins que no és més que un DO#m7punt a l’horitzó.
MINomés en el silenci hi cap DO#m7tota la veritat.
MIEn el fons és FA#m7en va.
MIEn el fons és FA#m7en va.
MIEn un segon tot FA#m7es mou.
SI7Mmm...
MIEls confins amagats sota el DO#m7mar soterrats
confonen els SIcolors, també els més brillants de tots,
MIi jo mirant fixament cap a DO#m7un altre cantó
on la bellesa del SImón s’emporta tot el que
MIen el fons és FA#m7en va.
MIEn el fons és FA#m7en va.
MIEn un segon tot FA#m7es mou.
SI7Mmm...
MI DO#m7
MITornen a cantar a la plana DO#m7els grills,
MIvan perdent la veu, se'n va DO#m7l’estiu.
MIUn altre cop la DO#m7vida s’acceleSIra
i LAperdem junts el conMItrol,
i la FA#mmort perd la drecera,
MIembarrada, atraDO#m7pada,
dalt de SItot del cim més alt, ben d’esquena al vent del nord,
vigiMIlant el propi cor,
camuflaLAda en vells llençols,
però MIres no suggereix
que la LApedra toqui fons.
En un seMIgon
pots senFA#m7tir
la SIfi del MImón.
LA MI
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