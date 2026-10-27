La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FA# DO# x2
FA#En un DO#somni esFA#trany,
el món DO#era un lloc millor.
FA# DO# x2
FA#Ningú DO#plorava FA#mai
d'impoDO#tència allà.
FA# DO# x2
FA#Tothom teDO#nia una opFA#ció
i no hi haDO#via mala fe enlloc.
FA# DO# x2
I FA#amb cultura DO#per a tothom
FA#s'havien aDO#cabat
FA# DO# x2
els FA#problemes per DO#gènere,
oFA#rigen o oriDO#entació.
FA# DO# x2
FA#I ja DO#cadascú
FA#poDO#dia creure,
FA# DO# x2
FA#i estiDO#mar i ser FA#o
sentir-DO#se el que volgués.
FA# DO# x2
I els diFA#ners DO#i
el poFA#der DO#i la vioFA#lènciDO#a
no eren FA#mai DO#
l'objecFA#tiu DO#enFA#lloc.
DO#Era preciós.
FA# DO# x2
FA#Col·DO#laboFA#rant,
no DO#competint.
FA# DO# x2
I la natuFA#ra saDO#grada,
totFA#hom cuiDO#dava el seu entorn.
FA# DO# x2
I a ninFA#gú DO#li toFA#caDO#va
tenir fred, FA#gaDO#na FA#o DO#por,
i era FA#un DO#món preFA#ciDO#ós
i eFA#ra DO#de FA#tots. DO#
FA# DO# x2
I aRE#mllà les LA#múniques trisSOL#mteses
eren per DO#la mort i l'amor.
FA# DO# x2
I aRE#mllà les LA#múniques trisSOL#mteses
eren per DO#l'amor i la mort.
FA# DO# x2
FA#En un DO#somni esFA#trany,
el món DO#era un lloc millor.
FA# DO# FA#
DO#Molt miFA#llor.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.