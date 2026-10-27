En un somni estrany (Acords)

En un somni estrany

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve abisme cavall hivern primavera i tornar
pau vallve abisme cavall hivern primavera i tornar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA# DO# x2

FA#En un DO#somni esFA#trany,
el món DO#era un lloc millor.

FA# DO# x2

FA#Ningú DO#plorava FA#mai
d'impoDO#tència allà.

FA# DO# x2

FA#Tothom teDO#nia una opFA#ció
i no hi haDO#via mala fe enlloc.

FA# DO# x2

I FA#amb cultura DO#per a tothom
FA#s'havien aDO#cabat

FA# DO# x2

els FA#problemes per DO#gènere,
oFA#rigen o oriDO#entació.

FA# DO# x2

FA#I ja DO#cadascú
FA#poDO#dia creure,

FA# DO# x2

FA#i estiDO#mar i ser FA#o
sentir-DO#se el que volgués.

FA# DO# x2

I els diFA#ners DO#i
el poFA#der DO#i la vioFA#lènciDO#a
no eren FA#mai DO#
l'objecFA#tiu DO#enFA#lloc.
DO#Era preciós.

FA# DO# x2

FA#Col·DO#laboFA#rant,
no DO#competint.

FA# DO# x2

I la natuFA#ra saDO#grada,
totFA#hom cuiDO#dava el seu entorn.

FA# DO# x2

I a ninFA#DO#li toFA#caDO#va
tenir fred, FA#gaDO#na FA#o DO#por,
i era FA#un DO#món preFA#ciDO#ós
i eFA#ra DO#de FA#tots. DO#

FA# DO# x2

I aRE#mllà les LA#múniques trisSOL#mteses
eren per DO#la mort i l'amor.

FA# DO# x2

I aRE#mllà les LA#múniques trisSOL#mteses
eren per DO#l'amor i la mort.

FA# DO# x2

FA#En un DO#somni esFA#trany,
el món DO#era un lloc millor.

FA# DO# FA#

DO#Molt miFA#llor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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