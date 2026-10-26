Intro:
SOL RE x4 SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis
SOLres i deixa el llum en REcès. SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis
SOLres i deixa el llum en REcès.
I
DObaixa la per SOLsia REna, DOno fos cas que a REvui tornés. SOL RE x2 SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis
SOLres i deixa el llum en REcès. SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis
SOLres i deixa el llum en REcès.
I
DOcompta en veu SOLbai RExa DOels cops que has pen REsat marxar. MIm RE DO x4
I amb sort, de
SOLmà, aquesta SImnit no haurà exis DOtit.
I amb sort, de
SOLmà, aquesta SImnit no haurà exis DOtit.
I amb sort, de
SOLmà, aquesta SImnit no haurà exis DOtit.
I amb sort, de
SOLmà, aquesta SImnit no haurà exis DOtit. SOL
no em diguis
no em diguis
I
no em diguis
no em diguis
I
I amb sort, de
I amb sort, de
I amb sort, de
I amb sort, de