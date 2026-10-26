En veu baixa (Acords)

Si no et sap greu, aquesta nit

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: SOL RE x4

SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis SOLres i deixa el llum enREcès.
SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis SOLres i deixa el llum enREcès.

I DObaixa la perSOLsiaREna,DOno fos cas que aREvui tornés.

SOL RE x2

SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis SOLres i deixa el llum enREcès.
SOLSi no et sap greu, aquesta REnit,
no em diguis SOLres i deixa el llum enREcès.

I DOcompta en veu SOLbaiRExaDOels cops que has penREsat marxar.

MIm RE DO x4

I amb sort, deSOLmà, aquesta SImnit no haurà exisDOtit.
I amb sort, deSOLmà, aquesta SImnit no haurà exisDOtit.
I amb sort, deSOLmà, aquesta SImnit no haurà exisDOtit.
I amb sort, deSOLmà, aquesta SImnit no haurà exisDOtit.

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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