FAmLa SI♭MatilMI♭de, aLA♭bans d'anar a dormir, FAms'enSI♭dinsa enMI♭tre novel·LA♭les de monstres i esperits, FAmi SI♭potser és que MI♭no se n'assaLA♭benta, però no els té cap por. FAmAl SI♭pati de MI♭l'escola LA♭diu: N'hi ha de molt pitjors!
FAmQuin SI♭riure MI♭al bar LA♭d'ahir a la nit! FAmNo SI♭saps com MI♭em sento LA♭a dins d'aquest vestit. FAmS'aSI♭faita la MI♭barba, es LA♭pinta els ulls de colors, FAmdiu: SI♭Ha! Que bé MI♭que em LA♭queda poder ser qui soc.
LAI REdestil·len paraules en veure que es va fent clar, LAi REquin SOLgust poder sentir els ocells xiular!
FAmLa SI♭mestresMI♭sa eviLA♭ta els militars, FAmenSI♭fila MI♭amb neguit l'aLA♭vinguda principal, FAmaSI♭maga el MI♭tros de pa, LA♭s'empassa el seu lament, FAmquan SI♭la Jove MaMI♭ria LA♭diu: Va! No et castiguis més!
FAmS'esSI♭força en tapar-ho MI♭tot i tanca LA♭en discursos darrere d'uns barrots. FAmEl SI♭Pau sent MI♭el silenci LA♭cremant-li dins del pit, FAmpeSI♭rò les ones MI♭radioLA♭fòniques filtren el seu crit.
LAI REdestil·len paraules en veure que es va fent clar, LAi REquin SOLgust poder sentir els ocells xiular!
FAmL'ASI♭dèliMI♭a, seLA♭nyora dels seus fills FAmels SI♭sepaMI♭ren vint anys i LA♭un oceà pel mig. FAmNeSI♭teja la MI♭terrasLA♭sa quan sent l'olor del mar FAmpuSI♭jant-li per l'esMI♭quena: Déu LA♭meu, com us trobo a faltar!
FAmJa SI♭fa un MI♭any que soLA♭na algun tinent, FAmvan SI♭creuar-MI♭lo mig amagats LA♭dins d'un vagó de tren. FAmLa SI♭nit sembla MI♭tranquil·la, LA♭la mare sap que és tard FAmpeSI♭rò el soroll del MI♭cel trencant-se LA♭encara sobrevola el seu cap.
LAI REdestil·len paraules en veure que es va fent clar, LAi REquin SOLgust poder sentir els ocells xiular!
LAJa REfa temps que us estava espantant, LAi REquin SOLgust poder sentir els ocells xiular, LAi REcom pica el sol sobre el cos despullat, LAque REcol·SOLlapsin les antenes de dalt. LAShe REsaid: Let's sail to the unknown, LAque REja SOLva sent hora que es vagi fent clar, LAque REtothom té dret a sentir els ocells xiular.