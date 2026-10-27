Intro:
SOL DO RE DO SOL DO RE LAm SOLPots venir en vo DOler volant, SOLpots entrar, per a tu DOestà obert, REpapallona que a la DOllum artificial REl'estimes tant com al LAmcel obert. SOLNo és que jo em dis DOtregui, no, SOLés que pens en al DOtres coses: REen temps antics de don DOzelles i cavallers, REen paraïssos als teus LAmllavis calents. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i te n'ani DOràs ballant. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i t'esti LAmmaré igual. SOL DO RE DO SOL DO RE LAm SOLSi és millor es DOtar tot sol SOLper llepar-se ses DOferides, REdeixa'm com un DOanimal ferit REsentint només els ba LAmtecs del pit. SOLNo és que m'hagi DOperdut, no, SOLés que no sé on es DOtic ara, REa quin nivell de DOpau espiritual REo a quina profundi LAmtat del fang. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i te n'ani DOràs ballant. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i te n'ani DOràs ballant. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i te n'ani DOràs ballant. SOLOh! Uoo DOhohoh! REVendràs en voler i t'esti LAmmaré igual. SOL DO RE DO x4
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