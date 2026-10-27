En voler (Acords)

Pots venir en voler volant

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut corda i poal
projecte mut corda i poal
Intro: SOL DO RE DO SOL DO RE LAm

SOLPots venir en voDOler volant,
SOLpots entrar, per a tu DOestà obert,
REpapallona que a la DOllum artificial
REl'estimes tant com al LAmcel obert.

SOLNo és que jo em disDOtregui, no,
SOLés que pens en alDOtres coses:
REen temps antics de donDOzelles i cavallers,
REen paraïssos als teus LAmllavis calents.

SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i te n'aniDOràs ballant.
SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i t'estiLAmmaré igual.

SOL DO RE DO
SOL DO RE LAm

SOLSi és millor esDOtar tot sol
SOLper llepar-se ses DOferides,
REdeixa'm com un DOanimal ferit
REsentint només els baLAmtecs del pit.

SOLNo és que m'hagi DOperdut, no,
SOLés que no sé on esDOtic ara,
REa quin nivell de DOpau espiritual
REo a quina profundiLAmtat del fang.

SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i te n'aniDOràs ballant.
SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i te n'aniDOràs ballant.
SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i te n'aniDOràs ballant.
SOLOh! UooDOhohoh! REVendràs en voler i t'estiLAmmaré igual.

SOL DO RE DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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