DOmFred de l'alba, no em desvetllis,
FAmque he estat sola aquesta nit,
DOmi al meu llit ja no s'hi gronxen
SOLmni DOmtendresa ni desig.
SOLm DOm
DOmHe perdut el meu amor,
FAmla moixaina de les hores
DOmi l'escalf de mil penyores,
SOLmla DOmdolçor d'un bell somrís.
DOm FAm La, la, la…
DOm SOLm DOm La, la, la…
DOmEnamorar enamora,
FAmmes el cant se'm torna trist
DOmsi al meu llit ja no s'hi gronxen
SOLmni DOmtendresa ni desig.
SOLm DOm
DOmQuan la lluna es lleva el vel,
FAmem segueix i no s'atura.
DOmTinc tan freda la cintura
SOLmi reDOmcança en els meus peus.
DOm FAm La, la, la…
DOm SOLm DOm La, la, la…
DOmEnamorar enamora,
FAmmes el cant se'm torna trist
DOmsi al meu llit ja no s'hi gronxen
SOLmni DOmtendresa ni desig.
DOmHe perdut el meu amor,
FAmla moixaina de les hores
DOmi l'escalf de mil penyores,
SOLmla DOmdolçor d'un bell somrís.
DOm SOLm DOm La, la, la…
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.