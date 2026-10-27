SOL
Sense parlar, RE
DOsense paraules, jo REhe sentit MIm
com el teu REcor
DObatega fort per REmi.
SOLEl sentiment RE
DOem fa sentir com REun neMImguit.
Només per tu, RE
DOet voldré fer feliç. RE
MImI és per SImsempre
LAmel meu deMImsig.
No viuria SIm
REsi fossis lluny d'aDOquí. RE
SOLHe viscut aiRExí, eDOnamorat de tu, RE
SOLi sempre estaREré enaDOmorat REde tu.
SOLHe viscut REaixí. DO
RENo penso en MImningú SImque no siguis DOmtu.
SOL
No passa res RE
DOsi estic conREtent o trist. MIm
No tinc mai SImpor:
DOja sé que esREtàs amb mi,
SOLsi fa bon temps RE
DOo si és un REdia gris.
MImNo estic mai SImsol:
DOtu sempre estàs aREquí.
MImI és per SImsempre
REel meu deLAmsig.
MImNo viuria SIm
REsi fossis lluny d'aDOquí. RE
SOLHe viscut aiRExí, eDOnamorat de tu, RE
SOLi sempre estaREré enaDOmorat REde tu.
SOLHe viscut REaixí. DO
RENo penso en MImningú SImque no siguis DOmtu.
SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.