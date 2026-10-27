SOL



Sense parlar, RE

DO sense paraules, jo RE he sentit MIm

com el teu RE cor

DO batega fort per RE mi.



SOL El sentiment RE

DO em fa sentir com RE un ne MIm guit.

Només per tu, RE

DO et voldré fer feliç. RE



MIm I és per SIm sempre

LAm el meu de MIm sig.

No viuria SIm

RE si fossis lluny d'a DO quí. RE



SOL He viscut ai RE xí, e DO namorat de tu, RE

SOL i sempre esta RE ré ena DO morat RE de tu.

SOL He viscut RE així. DO

RE No penso en MIm ningú SIm que no siguis DOm tu.



SOL



No passa res RE

DO si estic con RE tent o trist. MIm

No tinc mai SIm por:

DO ja sé que es RE tàs amb mi,

SOL si fa bon temps RE

DO o si és un RE dia gris.



MIm No estic mai SIm sol:

DO tu sempre estàs a RE quí.



MIm I és per SIm sempre

RE el meu de LAm sig.

MIm No viuria SIm

RE si fossis lluny d'a DO quí. RE



SOL He viscut ai RE xí, e DO namorat de tu, RE

SOL i sempre esta RE ré ena DO morat RE de tu.

SOL He viscut RE així. DO

RE No penso en MIm ningú SIm que no siguis DOm tu.



SOL