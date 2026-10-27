LAm
LAmSi tu te fas la lluna,
REmla lluna del cel LAmblau,
jo me faMI7ré el núLAmvol
i et MIvindré a taLAmpar.
LAmSi tu te fas el núvol
SOLi me vens a taDOpar,
jo me faMI7ré l'areLAmna,
l'aMIrena de la LAmmar.
LAmSi tu te fas l'arena,
l'areREmna de la LAmmar,
jo MI7me faré LAml'ona
i et MIvindré a beLAmsar.
LAmSi tu te fas l'ona
SOLi me vens a beDOsar,
jo me MI7faré la LAmllebre,
la MIllebre d'un LAmcamp gran.
LAmSi tu te fas la llebre,
la REmllebre d'un LAmcamp gran,
jo MI7em faré caLAmçador
i MIt'aniré caLAmçant.
LAmSi tu et fas caçador
SOLi m'has d'anar DOcaçant,
jo me MI7faré la roLAmsa,
roMIsa del roser LAmblanc.
LAmSi tu te fas la rosa,
roREmsa del roser LAmblanc,
jo MI7me faré LAml'abella
i MIt'aniré piLAmcant.
LAmSi tu te fas l'abella
SOLi m'has d'anar DOpicant,
jo MI7me faré la LAmmonja,
monMIja del conLAmvent sant.
LAmSi tu te fas la monja,
REmmonja del convent LAmsant,
llaMI7vors jo em LAmfaré frare,
MIt'he d'anar LAmconfessant.
LAmSi tu t'has de fer frare
REmper 'nar-me a conLAmfessar,
val MI7més que mos LAmcasem
i MIhem acabat LAmde penar.
Val REmmés que SOLmos DOcasem
MIi hem acabat de peLAmnar.
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