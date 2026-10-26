Encara (Acords)

Encara guardo el vent

Acords Acords
Blaumut
blaumut equilibri
blaumut equilibri
DOadd9 LAm FA x2

DOadd9Encara guardo el vent
DOadd9i fustes d’una barca,
un LAmglop d’aigua de mar
i FApols de l’equipatge.

DOadd9Fanals intermitents,
DOadd9distàncies dibuixades,
maLAmneres d’estimar
i un FAllibre per si encara
em sobra SOLtemps.

LAmLes coses que he deREmsat al fons
del meu LAmsarró com el FAnòmada
respira l’horitSOLzó.
Encara queden REmllocs on anar
i hores de LAmllum. No em desFApertis
fins que haurem anat ben SOLlluny,
ben DOadd9lluny. LAm FA

DOadd9Encara guardo el so
DOadd9que es va gronxant als arbres,
el LAmpot de les cançons,
l’amFApolla dels missatges.

Un DOadd9tros del meu timó,
les DOadd9peces del paisatge,
esLAmtrofes d’un record,
caFAmins de ronda
amb vistes als teus SOLulls.

LAmLes coses que he deREmsat al fons
del meu LAmsarró com el FAnòmada
respira l’horitSOLzó.
Encara queden REmllocs on anar
i hores de LAmllum. No em desFApertis
fins que haurem anat ben SOLlluny,
ben DOadd9lluny. LAm FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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