DOadd9Encara guardo el vent DOadd9i fustes d’una barca, un LAmglop d’aigua de mar i FApols de l’equipatge.
DOadd9Fanals intermitents, DOadd9distàncies dibuixades, maLAmneres d’estimar i un FAllibre per si encara em sobra SOLtemps.
LAmLes coses que he deREmsat al fons del meu LAmsarró com el FAnòmada respira l’horitSOLzó. Encara queden REmllocs on anar i hores de LAmllum. No em desFApertis fins que haurem anat ben SOLlluny, ben DOadd9lluny. LAmFA
DOadd9Encara guardo el so DOadd9que es va gronxant als arbres, el LAmpot de les cançons, l’amFApolla dels missatges.
Un DOadd9tros del meu timó, les DOadd9peces del paisatge, esLAmtrofes d’un record, caFAmins de ronda amb vistes als teus SOLulls.
LAmLes coses que he deREmsat al fons del meu LAmsarró com el FAnòmada respira l’horitSOLzó. Encara queden REmllocs on anar i hores de LAmllum. No em desFApertis fins que haurem anat ben SOLlluny, ben DOadd9lluny. LAmFA