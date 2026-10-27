Encara, nois, encara (Acords)

No rigues massa de pressa

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
ovidi montllor qualsevol dia impensat us tornare a emprenyar
Intro: LA7 MI LA7 MI x2

LANo rigues massa de pressa,
LAque se't pot glaçar el riure.
SOLAtenció a la jugada,
MIque ens pot ploure altra veMI7gada.

LAAquell que anava d'ocre,
ara va de groc. Canvia LAm7poc.
LAAquella papallona, ara borinot.
No surt del LAm7pot.
REAquell que tant resava,
ara va per sant. Patim, paREm7tam.
REAquell obrer del plom, ara plom i goma.
De broma a LAbroma. De broma a FA#broma.

LANo rigues massa de pressa,
LAque se't pot glaçar el riure.
SOLAtenció a la jugada,
MIque ens pot ploure altra veMI7gada.

LAAquell que dreta i dret,
ara dret i dreta. Turet, tuLAm7reta.
LAAquell que aconsellava,
ara ja fot crits. Estats ULAm7nits.
REAquell de la mà dura, ara "dura-cràcia".
Ves quina REm7gràcia.
REAquell de tisoreta, ara punyalet.
És més fiLAnet. És més fiFA#net.

LANo rigues massa de pressa,
LAque se't pot glaçar el riure.
SOLAtenció a la jugada,
MIque ens pot ploure altra veMI7gada.

LAAquell del no diàleg, ara parla amb tots.
El joc del LAm7bord.
LAAquells del: hem guanyat. Ara no hem perdut.
L'arròs eiLAm7xut.
REAquells volen ser ells, ara, abans, després.
Au! Corre. REm7Ves! Ah!
REI aquell que no vivia, ara encara menys.
I els "borlis" LAplens. I els "borlis" FA#plens.

LANo rigues massa de pressa,
LAque se't pot glaçar el riure.
SOLAtenció a la jugada,
MIque ens pot ploure altra veMI7gada.
LANo rigues massa de pressa,
LAque se't pot glaçar el riure.
SOLAtenció a la jugada,
MIque ens pot ploure altra veMI7gada.

LANo rigues massa de pressa,
FAque se't pot glaçar el riure.
FAAtenció a la jugada,
que ens pot ploure altra veLAgada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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