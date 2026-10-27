Intro:
LA7 MI LA7 MI x2 LANo rigues massa de pressa, LAque se't pot glaçar el riure. SOLAtenció a la jugada, MIque ens pot ploure altra ve MI7gada. LAAquell que anava d'ocre,
ara va de groc. Canvia
LAm7poc. LAAquella papallona, ara borinot.
No surt del
LAm7pot. REAquell que tant resava,
ara va per sant. Patim, pa
REm7tam. REAquell obrer del plom, ara plom i goma.
De broma a
LAbroma. De broma a FA#broma. LANo rigues massa de pressa, LAque se't pot glaçar el riure. SOLAtenció a la jugada, MIque ens pot ploure altra ve MI7gada. LAAquell que dreta i dret,
ara dret i dreta. Turet, tu
LAm7reta. LAAquell que aconsellava,
ara ja fot crits. Estats U
LAm7nits. REAquell de la mà dura, ara "dura-cràcia".
Ves quina
REm7gràcia. REAquell de tisoreta, ara punyalet.
És més fi
LAnet. És més fi FA#net. LANo rigues massa de pressa, LAque se't pot glaçar el riure. SOLAtenció a la jugada, MIque ens pot ploure altra ve MI7gada. LAAquell del no diàleg, ara parla amb tots.
El joc del
LAm7bord. LAAquells del: hem guanyat. Ara no hem perdut.
L'arròs ei
LAm7xut. REAquells volen ser ells, ara, abans, després.
Au! Corre.
REm7Ves! Ah! REI aquell que no vivia, ara encara menys.
I els "borlis"
LAplens. I els "borlis" FA#plens. LANo rigues massa de pressa, LAque se't pot glaçar el riure. SOLAtenció a la jugada, MIque ens pot ploure altra ve MI7gada. LANo rigues massa de pressa, LAque se't pot glaçar el riure. SOLAtenció a la jugada, MIque ens pot ploure altra ve MI7gada. LANo rigues massa de pressa, FAque se't pot glaçar el riure. FAAtenció a la jugada,
que ens pot ploure altra ve
LAgada.
ara va de groc. Canvia
No surt del
ara va per sant. Patim, pa
De broma a
ara dret i dreta. Turet, tu
ara ja fot crits. Estats U
Ves quina
És més fi
El joc del
L'arròs ei
Au! Corre.
I els "borlis"
que ens pot ploure altra ve