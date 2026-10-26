LASembla que no ho vas entendre quan vaig mirar-te els ulls. LALa teva carta em va sorprendre, no esperava menys de tu. No m'aMImgrada seguir lleis que em reSImsolguin el futur. Només REfaig sempre el que LAvull.
LASaps, política estimada, més val que t'ho muntis bé. LAEl teu paper és tan miserable que t'amagues en el temps. No em MImfacis seguir el teu joc, que no SImvull prendre partit, els disREcursos sempre m'han avorLArit.
Jo no MImcrec en el poder, jo no SImcrec en l'orgull, jo no REvull parlar per LAningú.
SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. REM'agrada la MImgent que et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLMira'm els LAulls!
LANo t'he vist mai cap paraula que no enganyi a ningú. LASempre m'omples de promeses, d'hipocresia, de joc brut. No em MImfacis seguir el teu joc, que no SImvull prendre partit, els disREcursos sempre m'han avorLArit.
Jo no MImcrec en el poder, jo no SImcrec en l'orgull, jo no REvull parlar per LAningú.
SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. REM'agrada la MImgent que et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLMira'm els LAulls! SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. SOLVull quatre LAbarres, enSImcara que siguin de LAbar. REM'agrada la MImgent que et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLM'agrada LAla gent SImque et mira els LAulls. SOLMira'm els LAulls!