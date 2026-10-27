MImVoldria enviREar-te una canDOçó per dir-te SOLque tot pot canMImviar: quan el REtemps avance, DOja res serà iSOLgual. MImMirar enREdavant i no MImpensar, llançar-se al REbuit sense esDOcoltar: estraSOLtègies arREriscades.
LAm7Després d'una vida esperant el SIm7moment, aquell instant que ens ajude a LAm7reviure les il·lusions que semblaven SIm7perdudes, obrim les portes, obrim les MImfronteres.
DOI esta nit el SOLmar ens MImguiarà, seREguirem la senda DOde la lluna, SOLtornarem per MImveure'ns en la REplatja. DOI esta nit el SOLmar ens guiaMImrà, seguirem REla senda DOper SOLbrindar les REpenes.
CaMImminant amb peus de REplom pels DOcarrers de SOLl'atzar, MIms'enfonsa l'esREperança del DOdemà. EsMImperant un cop de REvent a favor MImque ens arrastre REfins a altres terres, MImcomençar noREves avenDOtures.