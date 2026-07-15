Ener
FA#mgia per re REcórrer carre MIteres infin FA#mites,
per s
REeguir perse MIguint horit FA#mzons.
Per s
REeguir perseg MIuint horit FA#mzons RE. MI
Valent
FA#mia per do REnar-ho tot MIdes de la sor FA#mtida
i de
REixar-se el cor a MIcada rev FA#molt.
Dei
RExar-se el cor a MIcada rev FA#molt RE. MI REI una Barce MIlona que encén el camí FA#m,
tenim un
LAcrit que no s’apaga REfins a coro MInar el més alt dels FA#mcims.
(Allez, allez...
LAon y va, on y va) REDes del Medite MIrrani cap a terra endins FA#m,
un sol
LAcrit que ens ager REmana,
l’últim al
MIè per resis DO#7tir.
I una can
REçó que arribi quan no arriba LAl’aire
i en el moment més vulne
MIrable,
ens ajudi a anar en
FA#mdavant, sempre endavant.
Una ca
REnçó que faci del tu i jo un no LAsaltres.
La vida és anar cremant e
MItapes
i l’èpica no va de fi
FA#mnals. RE LA MI FA#m
I rené
FA#mixer, cada REdia és una MInova etapa FA#mreina.
Anem a f
REer-ho com si MIfos la pri FA#mmera,
que des de
REfora sembli a MIcàmera l FA#menta,
és la manera
MI.
No hi ha
FA#mlíders, córrer REjunts, el mi MIllor salva FA#mvides.
Un e
REquip, una s MIola pas FA#msió, som REniant en la ma MIteixa dire FA#mcci REó MI. REI una Barce MIlona que encén el camí FA#m,
tenim un
LAcrit que no s’apaga REfins a coro MInar el més alt dels FA#mcims.
(Allez, allez...
LAon y va, on y va) REDes del Medite MIrrani cap a terra endins FA#m,
un sol
LAcrit que ens ager REmana,
l’últim al
MIè per resis DO#7tir.
I una can
REçó que arribi quan no arriba LAl’aire
i en el moment més vulne
MIrable,
ens ajudi a anar en
FA#mdavant, sempre endavant.
Una ca
REnçó que faci del tu i jo un no LAsaltres.
La vida és anar cremant e
MItapes
i l’èpica no va de fi
FA#mnals. RE LA MI FA#m x2
per s
Per s
Valent
i de
Dei
tenim un
(Allez, allez...
un sol
l’últim al
I una can
i en el moment més vulne
ens ajudi a anar en
Una ca
La vida és anar cremant e
i l’èpica no va de fi
I rené
Anem a f
que des de
és la manera
No hi ha
Un e
tenim un
(Allez, allez...
un sol
l’últim al
I una can
i en el moment més vulne
ens ajudi a anar en
Una ca
La vida és anar cremant e
i l’èpica no va de fi