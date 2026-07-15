Energia! (Acords)

I renéixer, cada dia és una nova etapa reina.

Acords Acords
Doctor Prats
Energia! - Acords i lletres de Doctor Prats per a guitarra, piano i ukelele
Energia! - Acords i lletres de Doctor Prats per a guitarra, piano i ukelele
EnerFA#mgia per reREcórrer carreMIteres infinFA#mites,
per sREeguir perseMIguint horitFA#mzons.
Per sREeguir persegMIuint horitFA#mzonsRE.MI
ValentFA#mia per doREnar-ho tot MIdes de la sorFA#mtida
i deREixar-se el cor a MIcada revFA#molt.
DeiRExar-se el cor a MIcada revFA#moltRE.MI

REI una BarceMIlona que encén el camíFA#m,
tenim un LAcrit que no s’apaga
REfins a coroMInar el més alt dels FA#mcims.
(Allez, allez... LAon y va, on y va)
REDes del MediteMIrrani cap a terra endinsFA#m,
un sol LAcrit que ens agerREmana,
l’últim alMIè per resisDO#7tir.

I una canREçó que arribi quan no arriba LAl’aire
i en el moment més vulneMIrable,
ens ajudi a anar enFA#mdavant, sempre endavant.
Una caREnçó que faci del tu i jo un noLAsaltres.
La vida és anar cremant eMItapes
i l’èpica no va de fiFA#mnals.

RE LA MI FA#m

I renéFA#mixer, cada REdia és una MInova etapa FA#mreina.
Anem a fREer-ho com si MIfos la priFA#mmera,
que des de REfora sembli a MIcàmera lFA#menta,
és la maneraMI.
No hi ha FA#mlíders, córrer REjunts, el miMIllor salvaFA#mvides.
Un eREquip, una sMIola pasFA#msió, somREniant en la maMIteixa direFA#mcciREóMI.

REI una BarceMIlona que encén el camíFA#m,
tenim un LAcrit que no s’apaga
REfins a coroMInar el més alt dels FA#mcims.
(Allez, allez... LAon y va, on y va)
REDes del MediteMIrrani cap a terra endinsFA#m,
un sol LAcrit que ens agerREmana,
l’últim alMIè per resisDO#7tir.

I una canREçó que arribi quan no arriba LAl’aire
i en el moment més vulneMIrable,
ens ajudi a anar enFA#mdavant, sempre endavant.
Una caREnçó que faci del tu i jo un noLAsaltres.
La vida és anar cremant eMItapes
i l’èpica no va de fiFA#mnals.

RE LA MI FA#m x2

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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