SOL SIm LA
SImJo no me'n LAvaig enlloc,
SOLja no em mouré SImd'aquí,
no me'n vaig LAenlloc.
SOLBrindant amb REllaunes en LAun graó
SImmentre saludes LAa tothom,
SOLde cop esREclates a ploLArar.
SImAvui ho has fet LAsense avisar.
SOL SIm LA
SImSón com les oLAnades al mar:
SOLquan creus que REja LAtot ha passat,
SImuna altra et LAtorna a colpejar.
MImJo no me'n SOLvaig enlloc,
MImja no em mouREré d'aquí un LAaltre cop.
MImJo no me'n SOLvaig enlloc,
MImno em mouré REd'aquí un LAaltre cop.
SOL SIm LA
SImJo no me'n vaig LAenlloc.
SOLSé que aquest cop, REsi et deixo LAanar,
SImel vent se LAt'endurà.
SOLSembla mentiREda com dius LAles veritats,
SImperò aquest cop LAres ja no em mourà.
SOL SIm
No corris, LAvine a poc a poc.
MImJo no me'n SOLvaig enlloc,
MImja no em mouREré d'aquí un LAaltre cop.
MImJo no me'n SOLvaig enlloc,
MImno em mouré REd'aquí un LAaltre cop,
MImno em mouré REd'aquí un LAaltre cop.
SOL SIm LA
RESento que això LAja ha començat
SImi no sembla que SOLvulgui parar.
REAvui no em mouré LAd'on soc;
SOLara sé que aquí ho tinc tot.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.