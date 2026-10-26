REQui LAsap on SOLdorm REla vella LAguàrdia que SOLmou el món? REQui LAsap què SOLfan REaquells barLAbuts valents triomSOLfants?
LALAsus4LAMIm LALAsus4LAMIm
REVam desperLAtar-nos tot just aSOLhir, REgeneràvem LAmoltes expectaSOLtives, REhem après LAmolt d'aquells que un SOLdia ens van oREbrir les LAportes del paraSOLdís.
LATapats del LAsus4sol enLAtre les MImpedres, LAhem d'aguanLAsus4tar fins LAal fiMImnal. SOL
RENo sé què faré si te'n SOLvas, MIm7em quedaré sol al mig SOLdel camí. RENo sé què faré si te'n SOLvas, MIm7tot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.
REQui sap què vol, qui en sap el SOLdol REd'algú que trenca amb els vells paSOLtrons? REQui sap qui és? Qui sap com MImés? AREquell a qui LApuc agaSOLfar-me. REVull parlar amb proLApostes, no poSOLdem esperar més. REEls que callen enLAcara, potser un SOLdia parlaran i mentresREtant es viuLAran temSOLpestes fins que REarribi el que LAha de veSOLnir.
LATapats del LAsus4sol enLAtre les MImpedres, LAcercant LAsus4missatges LAendaMImvant LAper poder LAsus4vèncer LAles miMImsèries, LAhem d'aguanLAsus4tar fins LAal fiMImnal. SOL
RENo sé què faré si te'n SOLvas, MIm7em quedaré sol al mig SOLdel camí. RENo sé què faré si te'n SOLvas, MIm7tot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.
No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal. No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal. No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal.
Do REsolSOLre la. Do MIm7solre SOLla.
No t'aDOpaguis, no vull que SOLmarxis, vull seREguir amb tu fins al fiLAnal. No t'aDOpaguis, SOL vull seREguir amb tu fins al fiLAnal. DO