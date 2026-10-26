Enmig del camí (Acords)

Qui sap on dorm

Acords Acords
Gossos
gossos el jardi del temps
gossos el jardi del temps
RE

REQui LAsap on SOLdorm
REla vella LAguàrdia que SOLmou el món?
REQui LAsap què SOLfan
REaquells barLAbuts valents triomSOLfants?

LA LAsus4 LA MIm
LA LAsus4 LA MIm

REVam desperLAtar-nos tot just aSOLhir,
REgeneràvem LAmoltes expectaSOLtives,
REhem après LAmolt d'aquells que un SOLdia
ens van oREbrir les LAportes del paraSOLdís.

LATapats del LAsus4sol enLAtre les MImpedres,
LAhem d'aguanLAsus4tar fins LAal fiMImnal. SOL

RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MIm7em quedaré sol al mig SOLdel camí.
RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MIm7tot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.

REQui sap què vol, qui en sap el SOLdol
REd'algú que trenca amb els vells paSOLtrons?
REQui sap qui és? Qui sap com MImés?
AREquell a qui LApuc agaSOLfar-me.
REVull parlar amb proLApostes, no poSOLdem esperar més.
REEls que callen enLAcara, potser un SOLdia parlaran
i mentresREtant es viuLAran temSOLpestes
fins que REarribi el que LAha de veSOLnir.

LATapats del LAsus4sol enLAtre les MImpedres,
LAcercant LAsus4missatges LAendaMImvant
LAper poder LAsus4vèncer LAles miMImsèries,
LAhem d'aguanLAsus4tar fins LAal fiMImnal. SOL

RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MIm7em quedaré sol al mig SOLdel camí.
RENo sé què faré si te'n SOLvas,
MIm7tot el que m'importa és ara SOLlluny d'aquí.

No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal.
No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal.
No t'aREpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seMIm7guir amb tu fins al fiSOLnal.

Do REsolSOLre la.
Do MIm7solre SOLla.

No t'aDOpaguis, no vull que SOLmarxis,
vull seREguir amb tu fins al fiLAnal.
No t'aDOpaguis, SOL
vull seREguir amb tu fins al fiLAnal. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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