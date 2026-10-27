Ens en sortirem (Acords)

Ens en sortirem

Acords Acords
Obeses
obeses fills de les estrelles
obeses fills de les estrelles

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭Ens en sortiMI♭rem,
malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén.
Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment,
m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.

SI♭ SOLm x4

Saps prou bé que aquella MI♭nit
vam ser els FA→amos del carSOLmrer.
Saps prou bé que el que vam viuMI♭re
mai ningú FA→ho podrà desSOLmfer.

MI♭Quan el sol va despunSI♭tar
ja érem més d'un cenSOLmtenar
amb les cares plenes FAd'un somriure MI♭clar.
Vam escriure un nou desSI♭tí;
els que vam ser-hi vam ser heDOmrois,
vam ser heSI♭→roïnes, vam ser MI♭→història sense FAfi.

SOLmSaps prou bé que aquella MI♭lluita
va deiFA→xar un regust SOLmamarg,
però saps prou bé que la victòMI♭ria
és per qui FA→agafa el rumb SOLmmés llarg.

MI♭L'esperança dins dels SI♭ulls
per saltar tots els esSOLmculls;
si la causa és noble, FAcal salvar l'orMI♭gull.
I per fi ens vam alSI♭çar,
els que hi vam ser hi tornaDOmríem
mil veSI♭→gades per MI♭→tornar-los a guaFAnyar.

SI♭Ens en sortiMI♭rem,
malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén.
Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment,
m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.

SOLmSaps prou bé que un segaMI♭dor,
si no és al FA→sac, no diu mai SOLmblat.
Saps prou bé que no seMI♭
un camí planer, FA→però l'hem somiSOLmat.

MI♭Junts vam ser milions de SI♭crits,
dels porucs i els atreSOLmvits,
ressonant fins a toFAcar-ho amb els MI♭dits.
Va ser un dia pel reSI♭cord,
per tots aquells que el temps va DOmvèncer
i no ho van SI♭→veure, però que hi MI♭→van deixar el seu FAcor.

SI♭Ens en sortiMI♭rem,
malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén.
Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment,
m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.

MI♭→ SI♭→ FA→ SI♭→ MI♭→ SI♭→ MI♭→ SI♭→ DOm→ SOLm

M'has de MI♭creure si et dic que ens en sortiSI♭rem.

SI♭Ens en sortiMI♭rem,
malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén.
Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment,
m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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