La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭Ens en sortiMI♭rem, malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén. Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment, m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.
SI♭SOLm x4
Saps prou bé que aquella MI♭nit vam ser els FA→amos del carSOLmrer. Saps prou bé que el que vam viuMI♭re mai ningú FA→ho podrà desSOLmfer.
MI♭Quan el sol va despunSI♭tar ja érem més d'un cenSOLmtenar amb les cares plenes FAd'un somriure MI♭clar. Vam escriure un nou desSI♭tí; els que vam ser-hi vam ser heDOmrois, vam ser heSI♭→roïnes, vam ser MI♭→història sense FAfi.
SOLmSaps prou bé que aquella MI♭lluita va deiFA→xar un regust SOLmamarg, però saps prou bé que la victòMI♭ria és per qui FA→agafa el rumb SOLmmés llarg.
MI♭L'esperança dins dels SI♭ulls per saltar tots els esSOLmculls; si la causa és noble, FAcal salvar l'orMI♭gull. I per fi ens vam alSI♭çar, els que hi vam ser hi tornaDOmríem mil veSI♭→gades per MI♭→tornar-los a guaFAnyar.
SI♭Ens en sortiMI♭rem, malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén. Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment, m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.
SOLmSaps prou bé que un segaMI♭dor, si no és al FA→sac, no diu mai SOLmblat. Saps prou bé que no seMI♭rà un camí planer, FA→però l'hem somiSOLmat.
MI♭Junts vam ser milions de SI♭crits, dels porucs i els atreSOLmvits, ressonant fins a toFAcar-ho amb els MI♭dits. Va ser un dia pel reSI♭cord, per tots aquells que el temps va DOmvèncer i no ho van SI♭→veure, però que hi MI♭→van deixar el seu FAcor.
SI♭Ens en sortiMI♭rem, malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén. Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment, m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.
MI♭→SI♭→FA→SI♭→MI♭→SI♭→MI♭→SI♭→DOm→SOLm
M'has de MI♭creure si et dic que ens en sortiSI♭rem.
SI♭Ens en sortiMI♭rem, malgrat que SI♭sembli que, de fet, ningú ens enMI♭tén. Mentre SI♭→quedi algú demMI♭→peus que hi conSOLm→fiï cegaFA→ment, m'has de DOm→creure si et dic MI♭→que ens en sortiSI♭rem.