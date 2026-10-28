MImSi surts tu sola al carrer
DOo et poses res que et quedi bé,
REt'ho hauMImràs guanyat!
MImSi vas amb gent que no et coneix
DOo estàs fatal avui i beus,
REt'ho hauMImràs guanyat!
REPerò què et penses?
MImTu ets imbècil!
DO RE MIm
MImVolem ja la nostra llibertat!
REPaMImrem ja la violència!
DO RE MIm
REQue no veieu que ens estan matant?
MImNomés que se't vegi un genoll
DOo em miris fix més d'un segon,
REt'ho hauMImràs guanyat!
MImSi jo et dic res i no somrius
DOo simplement sense motius,
REt'ho hauMImràs guanyat!
REPerò què et penses?
MImTu ets imbècil!
DO RE MIm
MImVolem ja la nostra llibertat!
REPaMImrem ja la violència!
DO RE MIm
REQue no veieu que ens estan matant?
MImSi surts tu sola al carrer
DOo et poses res que et quedi bé,
REt'ho hauMImràs guanyat!
MImSi vas amb gent que no et coneix
DOo estàs fatal avui i beus,
REt'ho hauMImràs guanyat!
REPerò què et penses?
MImTu ets imbècil!
DO RE MIm
MImVolem ja la nostra llibertat!
REPaMImrem ja la violència!
DO RE MIm
REQue no veieu que ens estan matant?
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.