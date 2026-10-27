Intro:
LA MI LA MI x2 LAJa surt el MIsol, cada raig il·lumina el meu REcos,
és temps de mar
MIxar. LAAquests re MIcords que conservo des que era pe REtit,
els portaré al
MIcor.
Ens
REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens
REha pas MIsat volant el LAtemps.
És moment de comen
MIçar una nova FA#mvida,
fora d’aquesta ciu
MItat, lluny de la fa FA#mmília.
Deixo enrere els meus a
MImics
per complir un nou de
REsig,
ben lluny d’a
MIquí… LALa maleta a la MImà,
dic adéu a tothom i
REja no podré tor MInar. LATots els car MIrers per on passo em fan recor REdar
el que em fa ser qui
MIsoc.
Ens
REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens
REha pas MIsat volant el LAtemps.
És moment de comen
MIçar una nova FA#mvida,
fora d’aquesta ciu
MItat, lluny de la fa FA#mmília.
Deixo enrere els meus a
MImics
per complir un nou de
REsig,
ben lluny d’a
MIquí…
Ens
REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens
REha pas MIsat volant el LAtemps.
Ens
REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens
REha pas MIsat volant el LAtemps.
és temps de mar
els portaré al
Ens
ens
És moment de comen
fora d’aquesta ciu
Deixo enrere els meus a
per complir un nou de
ben lluny d’a
dic adéu a tothom i
el que em fa ser qui
Ens
ens
És moment de comen
fora d’aquesta ciu
Deixo enrere els meus a
per complir un nou de
ben lluny d’a
Ens
ens
Ens
ens