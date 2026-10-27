Ens hem fet grans (Acords)

Ja surt el sol, cada raig il·lumina el meu cos

Acords Acords
Amélie
Intro: LA MI LA MI x2

LAJa surt el MIsol, cada raig il·lumina el meu REcos,
és temps de marMIxar.
LAAquests reMIcords que conservo des que era peREtit,
els portaré al MIcor.

Ens REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens REha pasMIsat volant el LAtemps.
És moment de comenMIçar una nova FA#mvida,
fora d’aquesta ciuMItat, lluny de la faFA#mmília.
Deixo enrere els meus aMImics
per complir un nou deREsig,
ben lluny d’aMIquí…

LALa maleta a la MImà,
dic adéu a tothom i REja no podré torMInar.
LATots els carMIrers per on passo em fan recorREdar
el que em fa ser qui MIsoc.

Ens REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens REha pasMIsat volant el LAtemps.
És moment de comenMIçar una nova FA#mvida,
fora d’aquesta ciuMItat, lluny de la faFA#mmília.
Deixo enrere els meus aMImics
per complir un nou deREsig,
ben lluny d’aMIquí…

Ens REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens REha pasMIsat volant el LAtemps.
Ens REhem fet MIgrans, ja no som LAnens,
ens REha pasMIsat volant el LAtemps.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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