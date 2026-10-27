Ens mira la gent (Acords)

No sé per què ens mira la gent

Acords Acords
Joan Colomo

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

DOmNo sé per què ens mira la MI♭gent
si SI♭no volem mal a ninLA♭gú.
DOmPotser hem fet quelcom malaMI♭ment,
potSI♭ser això no és massa coLA♭mú.

SOLmFarem com si no passés MI♭res,
MI♭no hi ha necessitat de fer sang.
Si alLA♭guna cosa he aSOLprès,
és que FAmtots estem SI♭bruts en el MI♭fang.

DOmNo sé per què ens mira la MI♭gent
si esSI♭tan igual de penLA♭jats,
per DOmquè semblen tan insoMI♭lents?
SI♭Potser és que estan enfaLA♭dats.

SOLmQue se'n vagin a prendre pel DOmsac,
però que no s'ho prenguin malaMI♭ment.
ALA♭questa cançó no és un aSOLtac;
només són FAmquatre acords SI♭tocats malaMI♭ment.

DOm MI♭ SI♭ LA♭ DOm MI♭ SI♭ LA♭ SOLm DOm MI♭ LA♭ MI♭ LA♭ MI♭ FAm SI♭ MI♭

DOm MI♭ SI♭ LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi