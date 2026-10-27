MIAixò nostre ja s’ha fos,
se’ns SIveu als ulls, se’ns nota al cos.
Fa LAtemps que les paSIraules
són les MIjustes.
MIEvitem quedar-nos sols.
Fa SIdies que no fem l’amor.
Per LAquè continuSIar
si no conMIforta?
LADalt d’un pedestal,
la DO#mpor de prendre mal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI
MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar.
MII vindrà la sensació
de SIno trobar ningú millor.
LAEls finals sempre SIsón difícils
d’adMImetre. DO#m→ SI
LADalt d’un pedestal,
la DO#mpor de prendre mal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI
MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar.
SI FA#m SI LA SI MI SI
MI FA#m LA→ SI MI
LADalt d’un pedestal,
ja l'aDO#mmor serà com cal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI
MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar. SI
MIAmb els anys aquesta hisFA#mtòria
ens vindrà a la meLAmòria, i ja
SIno farà MImal.
MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.