Ens tornarem a veure (Acords)

Això nostre ja s’ha fos

Acords Acords
Nyandú
nyandu bum
nyandu bum
MIAixò nostre ja s’ha fos,
se’ns SIveu als ulls, se’ns nota al cos.
Fa LAtemps que les paSIraules
són les MIjustes.

MIEvitem quedar-nos sols.
Fa SIdies que no fem l’amor.
Per LAquè continuSIar
si no conMIforta?

LADalt d’un pedestal,
la DO#mpor de prendre mal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI

MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar.

MII vindrà la sensació
de SIno trobar ningú millor.
LAEls finals sempre SIsón difícils
d’adMImetre. DO#m→ SI

LADalt d’un pedestal,
la DO#mpor de prendre mal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI

MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar.

SI FA#m SI LA SI MI SI
MI FA#m LA→ SI MI

LADalt d’un pedestal,
ja l'aDO#mmor serà com cal,
però lo FA#mnostre no s’ho LA→val. SI

MIHey! Ens tornarem a FA#mveure?
Hi tornarem a LAcreure?
NoSIhi vull penMIsar. SI
MIAmb els anys aquesta hisFA#mtòria
ens vindrà a la meLAmòria, i ja
SIno farà MImal.

MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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