Intro:
SOL MIm DO RE x2 SOLLes històries del pas MImsat no DOet van im REportar. SOLLa decisió era tro MImbar com DOesca REpar. SOLUn amic que va MImmarxar, què DOt'importa REja? SOLVíctima del teu MImpropi passat que DOet va capfi REcar.
Tan sols queda
DOel record, la can REçó
que vam fer tots
DOdos sols vora el REfoc
en un
DObosc i amb el REcel
fent de sostre
DOde l'habitaci REó.
Tu has mar
DOxat, però jo REsé
que ens veu
DOrem ben avi REat.
Poc bagatge et
DOvas endur per anar tan RElluny.
Moltes coses vas dei
DOxar, però no et va impor REtar.
Les paraules corren pels
DOcarrers i ningú sap què és REcert,
però nosaltres som
DOconscients que et tindrem pre REsent.
Tan sols queda
DOel record, la can REçó
que vam fer tots
DOdos sols vora el REfoc
en un bosc
DOi amb el REcel
fent de sostre
DOde l'habitaci REó.
Tu has mar
DOxat, però jo REsé
que ens veu
DOrem ben avi REat. SOLEns veurem, MImens veurem, DOens veurem... Oooh! Ja REens veurem ben aviat. SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat. SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat. SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem...
Tan sols queda
que vam fer tots
en un
fent de sostre
Tu has mar
que ens veu
Poc bagatge et
Moltes coses vas dei
Les paraules corren pels
però nosaltres som
Tan sols queda
que vam fer tots
en un bosc
fent de sostre
Tu has mar
que ens veu