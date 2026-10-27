Ens veurem aviat (Acords)

Les històries del passat no et van importar

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto a l auditori
lax n busto a l auditori
Intro: SOL MIm DO RE x2

SOLLes històries del pasMImsat no DOet van imREportar.
SOLLa decisió era troMImbar com DOescaREpar.
SOLUn amic que va MImmarxar, què DOt'importa REja?
SOLVíctima del teu MImpropi passat que DOet va capfiREcar.

Tan sols queda DOel record, la canREçó
que vam fer tots DOdos sols vora el REfoc
en un DObosc i amb el REcel
fent de sostre DOde l'habitaciREó.
Tu has marDOxat, però jo RE
que ens veuDOrem ben aviREat.

Poc bagatge et DOvas endur per anar tan RElluny.
Moltes coses vas deiDOxar, però no et va imporREtar.
Les paraules corren pels DOcarrers i ningú sap què és REcert,
però nosaltres som DOconscients que et tindrem preREsent.

Tan sols queda DOel record, la canREçó
que vam fer tots DOdos sols vora el REfoc
en un bosc DOi amb el REcel
fent de sostre DOde l'habitaciREó.
Tu has marDOxat, però jo RE
que ens veuDOrem ben aviREat.

SOLEns veurem, MImens veurem, DOens veurem... Oooh! Ja REens veurem ben aviat.
SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat.
SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem... ja ens veurem ben aviat.
SOL MIm DO RE Ens veurem, ens veurem, ens veurem...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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