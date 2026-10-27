MIDigue'm per què ho fas, LAno ho puc entendre, MIsi ja has oblidat tot el LAque vas aprendre. MII els teus ullets deien: LA"Mushkaa, per sempre" MIperò ara estic ben sola entre LAcalos i jerga.
No MIbusco els teus petons, ni LAles mentides, ni les MIhores que tardava en queLAdar-me adormida. MIBusco un altre amor, el de la LAGreta o el Dídac, el de la MIgent que m'ha cuidat i em cuidaLArà de MIper LAvida.
Però tot ja MIés igual, coFA#mmenço un nou viLAatge amb shoris i chamMIpagne. Però tot ja és iFA#mgual, no LAbusco tornar a FA#mperdre ni trenco el miMIrall.
I ara canto entre el fum, FA#m el maLAteix que m'ofegava quan esFA#mtaves ben lluny. Entre el MIfum, FA#m el maLAteix que em desordena quan esFA#mtic in the room. MIMI7
Però sí que és veriLAtat que si FA#mno érets la indicada, LAno ho serà una altra. Si FA#mno érets la indicada, ninLAguna em fa falta. Si FA#mno érets la indicada, si LAno érets la indicada, si FA#mno érets la indicada, per què em LAbrilla la galta?
Però tot ja és iMIgual, coFA#mmenço un nou viLAatge amb shoris i chamMIpagne. Però tot ja és iFA#mgual, no LAbusco tornar a FA#mperdre ni trenco el miMI→MI7rall.
I ara canto entre el MIfum, FA#m el maLAteix que m'ofegava quan esFA#mtaves ben lluny. Entre el MIfum, FA#m el maLAteix que em desordena quan esFA#mtic in the room. MIMI7
LA(Que si FA#mno érets la indicada, no LAho serà una altra) (si FA#mno érets la indicada). LA
I aMIbans em posava ben tonta LAsi em parlaven d'ella, i MIara somio en estar amb les LAraxets per Marbella, esMItic mirant el sunset amb els LAmeus i una paella, MIno em vinguis amb el perdó quan LAdespegui l'estrella. Estic MIspicy per les ladies com el LANickzzy va dir, i MIara truco una altra si em cosLAta anar a dormir, esMItic seguint la meta, vull briLAllar com Jay-Z, i MIara els meus em diuen: "Mushkaa, LAsegueix així".
MIPerquè ara estic flex (Flex, flexeo) MIi estic així perquè no te veo. MIFlex (Flex), i creo que es compleixen els meus deseos. Flex (Flex, flexeo), i LAestic així perquè no te veo. MIFlex (Flex), i creo…
I ara canto entre el fum, (Na-LAna-na-na-na-na) el maMIteix que m'ofegava quan estaves ben lluny. Entre el fum, (Na-LAna-na-na-na-na) el maMIteix que em desordena quan estic in the room.
Mushkaa! Ya-ya-LAya! (Na-na-na-na-na-na) Na-na-na-na-na-na! MI Na-LAna-na-na-na-na! MI Na-LAna-na-na-na-na! MI