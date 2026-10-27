Entre el fum (Acords)

Digue'm per què ho fas, no ho puc entendre

Acords Acords
Mushkaa
mushkaa sexysensible
mushkaa sexysensible
MI LA MI LA

MIDigue'm per què ho fas, LAno ho puc entendre,
MIsi ja has oblidat tot el LAque vas aprendre.
MII els teus ullets deien: LA"Mushkaa, per sempre"
MIperò ara estic ben sola entre LAcalos i jerga.

No MIbusco els teus petons, ni LAles mentides,
ni les MIhores que tardava en queLAdar-me adormida.
MIBusco un altre amor, el de la LAGreta o el Dídac,
el de la MIgent que m'ha cuidat i em cuidaLA
de MIper LAvida.

Però tot ja MIés igual,
coFA#mmenço un nou viLAatge amb shoris i chamMIpagne.
Però tot ja és iFA#mgual,
no LAbusco tornar a FA#mperdre ni trenco el miMIrall.

I ara canto entre el fum, FA#m
el maLAteix que m'ofegava quan esFA#mtaves ben lluny.
Entre el MIfum, FA#m
el maLAteix que em desordena quan esFA#mtic
in the room. MI MI7

Però sí que és veriLAtat
que si FA#mno érets la indicada, LAno ho serà una altra.
Si FA#mno érets la indicada, ninLAguna em fa falta.
Si FA#mno érets la indicada, si LAno érets la indicada,
si FA#mno érets la indicada, per què em LAbrilla la galta?

Però tot ja és iMIgual,
coFA#mmenço un nou viLAatge amb shoris i chamMIpagne.
Però tot ja és iFA#mgual,
no LAbusco tornar a FA#mperdre ni trenco
el miMI→MI7rall.

I ara canto entre el MIfum, FA#m
el maLAteix que m'ofegava quan esFA#mtaves ben lluny.
Entre el MIfum, FA#m
el maLAteix que em desordena quan esFA#mtic
in the room. MI MI7

LA(Que si FA#mno érets la indicada, no LAho serà una altra)
(si FA#mno érets la indicada). LA

I aMIbans em posava ben tonta LAsi em parlaven d'ella,
i MIara somio en estar amb les LAraxets per Marbella,
esMItic mirant el sunset amb els LAmeus i una paella,
MIno em vinguis amb el perdó quan LAdespegui l'estrella.
Estic MIspicy per les ladies com el LANickzzy va dir,
i MIara truco una altra si em cosLAta anar a dormir,
esMItic seguint la meta, vull briLAllar com Jay-Z,
i MIara els meus em diuen: "Mushkaa, LAsegueix així".

MIPerquè ara estic flex (Flex, flexeo)
MIi estic així perquè no te veo.
MIFlex (Flex), i creo que es compleixen els meus deseos.
Flex (Flex, flexeo), i LAestic així perquè no te veo.
MIFlex (Flex), i creo…

I ara canto entre el fum, (Na-LAna-na-na-na-na)
el maMIteix que m'ofegava quan estaves ben lluny.
Entre el fum, (Na-LAna-na-na-na-na)
el maMIteix que em desordena quan estic in the room.

Mushkaa! Ya-ya-LAya! (Na-na-na-na-na-na)
Na-na-na-na-na-na! MI
Na-LAna-na-na-na-na! MI
Na-LAna-na-na-na-na! MI

LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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