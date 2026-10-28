DOSoc un adFAdicte a l'hoSOLra
en què FAlluna i sol disDOputen FA SOL FA
DOentre la FAnit i l'auroSOLra
i encara FAhi ha prostiDOtutes. FA SOL FA
DOI els peFAtons es consumeixen, SOL
FAcom el gel a les beguLAmdes, SOL FA
en boques que no coneiDOxen,
és a dir, desconeguSOLdes.
DOI no FAhi ha escombraries SOL
FAi tanquen les discoteDOques FA SOL FA
DOi s'aFAtasca la Gran Via SOL
FAi tornen a obrir les fleDOques. FA SOL FA
DOI s'aFApaguen les faroles SOL
FAi aleshores aproLAmfito SOL FA
la foscor i que estem a DOsoles
per dir-te que et necesSOLsito.
REmI la mare matinaLAmda
creua vides que s'insulSOLten,
REmunes ben aprofitaLAmdes
mentre que les altres dubSOLten,
mentre que les altres dubDOten.
Si plantar SOLcara a la viLAmda
o no SOLfer més que amagar-FAse,
DOmalcurar-se FAles feriLAmdes
o lluitar per aixecar-FAse,
o lluitar per aixecar-DOse. FA SOL FA
DODesperFAta l'adolescènciSOLa
FAamb la pol·lució nocturDOna. FA SOL FA
DOBrota FAla concupiscènSOLcia
FAi dels cors salten espurDOnes. FA SOL FA
DOEls bars FApujen les persianes SOL
FAi engeguen les cafeteLAmres SOL FA
i els homes que tenen gaDOna
de passió van al RivieSOLra.
REmI la mare matinaLAmda
creua vides que s'insulSOLten,
REmunes ben aprofitaLAmdes
mentre que les altres dubSOLten,
mentre que les altres dubDOten.
Si planSOLtar cara a la LAmvida
o no SOLfer més que amagar-FAse,
DOmalcurar-se FAles feriLAmdes
o lluitar per aixecar-FAse,
o lluitar per aixecar-DOse. FA SOL FA
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