Entre mil vidres trencats (Acords)

Juuuuuuuuuuuuunts! El dia es fa més curt

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras entre mil vidres trencats
miquel abras entre mil vidres trencats
FA#m LA LAadd9 LA LAsus4

LAadd9JuuuuuuuFA#muuuuLAadd9uunts!El dia es fa més curt,
LAsus4la nit és FA#mun LAmón nou en MIel REque voMIlem nus.

FA#mJuuuuuuunts! Res ens pot fer mal.
MILa REvida SOLés un MIregal que no ens deixen canviar.

LAJuuuunts! La ciutat se'ns fa peREtita,
FA#mningú entén els MInostres jocs,el nostre amor,
REel nostre bon MIhumor.

LAM'"arrastraria" per terra REentre mil vidres trencats
FA#mnomés MIper dir-LAte: SOL#t'estiSOLmoooMImoo, SOLt'esFA#mtiiiiiiimoooo,
FAt'estiiiSOLiiiiimooo. LA

Junts hauríem LAadd9demoRErir,
RE6deiRExar FA#mde reespiraMIaar MIsus4quasi MIal REadd9mateix teREemps. MI

LAadd9JuuuuuLAuuuuuuunts! La por ens LAadd9queda molt DO#mlluuuREuuuuny.
FA#mL'enveja és MIun intrús REque ens MIvol separar.

LAJuuuuunts! La ciutat se'ns fa peREtita,
FA#mningú entén els MInostres jocs, el nostre amor,
REel nostre bon MIhumor.

LAM'"arrastraria" per terra REentre mil vidres trencats
FA#mnomés MIper dir-LAte: SOL#t'estiSOLmoooMImoo, SOLt'esFA#mtiiiiiiimoooo,
FAt'estiiiSOLiiiiimooo. LA

T'estiDO#miiiimooooo, LAm7t'estiMIm6iiiiLAadd9iiiiiiiFA#mmoooooooooo,
DOt'esMIsus4tiiiiiSOLiiimooooooooo.

LA LAsus4 LA RE FA#m
MI
MIm RE MI

LAM'"arrastraria" per REterra entre mil vidres trencats
FA#mnomés per MIdir-te REque t'estiMImo.

LAM'"arrastraria" per REterra entre mil vidres trencats
FA#mnomés MIper dir-LAte: DO#mt'estimoooDOadd9ooo, MImt'estiFA#miiiiiiiiiiimo,
FAt'esFAmaj7tiiiiiFAiiiiMIsus4iiiiiiSOLiiiimooo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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