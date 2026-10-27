Entre quimeres (Acords)

Era un divendres, un 29 d'abril, tot era fosc i no hi havia ningú per allí

Acords Acords
Els Aritenoides
Intro: SOL MIm DO RE x2

SOLEra un divendres, un MIm→29 d'aLAmbril, tot era DOfosc i no hi havia REningú per allí.
SOLMilers de tolls MIm→s'anaLAmven fent grans, DOmil anastomoREsis al meu pas.

SImDigue'm qui ets, digue'm on LAmvas amb tanta pluja sobre el DOcap
i amb aquest vent gelat quan RE“cruses” el Raval.
SImMarxa corrents! Refugia’t! LAmVa! Allà hi ha un lloc on descanDOsar,
t'asseus al terra humit i REnotes que te'n RE7vas.

SOLDalt d'un esceLAmnari, caSImmuflat entre DOmil llums de colors
SOLi fent palmaLAmdes al ritSImme d'una DOmàgica cançó.
SOLDins d'aquell LAmtratge, aSImquell estrany aDOmaga la trisREtor
i és que el pobre SImhome, no DOsé perquè, però REva vestit de gos.

SOL MIm DO RE

SOLAra un borratxo ha vinMIm→gut i m'ha espanLAmtat, feia olor a DObirraREi a kebab.
SOLCom a una bossa, se m'emMIm→portava el vent, LAmm'anava foradant DOamb el REtranscurs del temps.

SImDigue'm on soc, digue'm què LAmfaig. No tinc cartera, claus ni DOjac,
tothom em persegueix però REno em poden tocar.
SImLa merda ja m'ha desgraLAmciat, no puc tornar, estic acaDObat.
De sobte un raig del cel imREpacta en el meu RE7braç.

EnSOLtre mars i munLAmtanyes, enSImmig d'un paraDOdís assolellat,
reSOLflex de l'aigua, LAmi viatSImjo amb un vaiDOxell fins als set mars.
SOLSoc amb quatre LAmhomes que SImm'animen i em DOfan feliç canREtant,
però jo m'aSImllunyo, i DOcaic i baixo a REles profunditats.

SOL MIm DO RE x2

SImJa no puc més, al meu caLAmnell tinc mil larves sota la DOpell.
Em vaig desfent a trossos i REtorno a estar present.
SImReso, suplico, em vull moLAmrir, em vull fotre un tret, em vull panDOsir,
que algú m'ajudi, ja que REno ho puc resisRE7tir.

SOL MIm DO RE x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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