Intro:
SOL MIm DO RE x2 SOLEra un divendres, un MIm→29 d'a LAmbril, tot era DOfosc i no hi havia REningú per allí. SOLMilers de tolls MIm→s'ana LAmven fent grans, DOmil anastomo REsis al meu pas. SImDigue'm qui ets, digue'm on LAmvas amb tanta pluja sobre el DOcap
i amb aquest vent gelat quan
RE“cruses” el Raval. SImMarxa corrents! Refugia’t! LAmVa! Allà hi ha un lloc on descan DOsar,
t'asseus al terra humit i
REnotes que te'n RE7vas. SOLDalt d'un esce LAmnari, ca SImmuflat entre DOmil llums de colors SOLi fent palma LAmdes al rit SImme d'una DOmàgica cançó. SOLDins d'aquell LAmtratge, a SImquell estrany a DOmaga la tris REtor
i és que el pobre
SImhome, no DOsé perquè, però REva vestit de gos. SOL MIm DO RE SOLAra un borratxo ha vin MIm→gut i m'ha espan LAmtat, feia olor a DObirra REi a kebab. SOLCom a una bossa, se m'em MIm→portava el vent, LAmm'anava foradant DOamb el REtranscurs del temps. SImDigue'm on soc, digue'm què LAmfaig. No tinc cartera, claus ni DOjac,
tothom em persegueix però
REno em poden tocar. SImLa merda ja m'ha desgra LAmciat, no puc tornar, estic aca DObat.
De sobte un raig del cel im
REpacta en el meu RE7braç.
En
SOLtre mars i mun LAmtanyes, en SImmig d'un para DOdís assolellat,
re
SOLflex de l'aigua, LAmi viat SImjo amb un vai DOxell fins als set mars. SOLSoc amb quatre LAmhomes que SImm'animen i em DOfan feliç can REtant,
però jo m'a
SImllunyo, i DOcaic i baixo a REles profunditats. SOL MIm DO RE x2 SImJa no puc més, al meu ca LAmnell tinc mil larves sota la DOpell.
Em vaig desfent a trossos i
REtorno a estar present. SImReso, suplico, em vull mo LAmrir, em vull fotre un tret, em vull pan DOsir,
que algú m'ajudi, ja que
REno ho puc resis RE7tir. SOL MIm DO RE x2 SOL
i amb aquest vent gelat quan
t'asseus al terra humit i
i és que el pobre
tothom em persegueix però
De sobte un raig del cel im
En
re
però jo m'a
Em vaig desfent a trossos i
que algú m'ajudi, ja que