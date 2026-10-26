Intro: LA SOL LA SOL

LA SOL MIm RE MIm RE



LA Veig caure la SOL tarda, LA el teu record SOL calla

LA les ombres de SOL casa, MIm perfils de do RE lor,

MIm m’ataquen el RE cos.



LA Respiro en SOL l’aire LA l’hivern que s’a SOL caba.

LA La nit deli SOL cada dei MIm xa en el meu RE cor

MIm deliris d’a RE mor.



LA Aniré com quan a SOL nàvem junts,

LA darrera les teves SOL passes, d’esquena al fu RE tur.



Envia’m un LA àngel SOL que sigui com LA tu. RE

Envia’m un LA àngelque SOL s’assembli a LA tu. RE

Envia’m un LA àngel SOL que em recordi a LA tu.

Camina SIm ré d’esquena al fu LA tur.



SOL LA SOL

LA SOL MIm RE MIm RE



LA Amiga nos SOL tàlgia, LA no puc obli SOL dar-te.

LA Cabells a la SOL cara, MIm deliris d’a RE mor

MIm flagel·len el RE cos.



LA Aniré com quan a SOL nàvem junts,

LA darrera les teves SOL passes, d’esquena al fu RE tur.



Envia’m un LA àngel SOL que sigui com LA tu. RE

Envia’m un LA àngelque SOL s’assembli a LA tu. RE

Envia’m un LA àngel SOL que em recordi a LA tu.

Camina SIm ré d’esquena al fu LA tur. RE



Envia’m un LA àngel SOL que sigui com LA tu. RE

Envia’m un LA àngelque SOL s’assembli a LA tu. RE

Envia’m un LA àngel SOL que em recordi a LA tu.

Camina SIm ré d’esquena al fu LA tur.