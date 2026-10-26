Envia'm un àngel (Acords)

Veig caure la tarda, el teu record calla

Acords Acords
Sau
Intro: LA SOL LA SOL
LA SOL MIm RE MIm RE

LAVeig caure la SOLtarda, LAel teu record SOLcalla
LAles ombres de SOLcasa, MImperfils de doRElor,
MImm’ataquen el REcos.

LARespiro en SOLl’aire LAl’hivern que s’aSOLcaba.
LALa nit deliSOLcada deiMImxa en el meu REcor
MImdeliris d’aREmor.

LAAniré com quan aSOLnàvem junts,
LAdarrera les teves SOLpasses, d’esquena al fuREtur.

Envia’m un LAàngelSOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un LAàngelSOLque em recordi a LAtu.
CaminaSImré d’esquena al fuLAtur.

SOL LA SOL
LA SOL MIm RE MIm RE

LAAmiga nosSOLtàlgia,LAno puc obliSOLdar-te.
LACabells a la SOLcara, MImdeliris d’aREmor
MImflagel·len el REcos.

LAAniré com quan aSOLnàvem junts,
LAdarrera les teves SOLpasses, d’esquena al fuREtur.

Envia’m un LAàngelSOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un LAàngelSOLque em recordi a LAtu.
CaminaSImré d’esquena al fuLAtur. RE

Envia’m un LAàngelSOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un LAàngelSOLque em recordi a LAtu.
CaminaSImré d’esquena al fuLAtur.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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