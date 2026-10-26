Intro:
LA SOL LA SOL LA SOL MIm RE MIm RE LAVeig caure la SOLtarda, LAel teu record SOLcalla LAles ombres de SOLcasa, MImperfils de do RElor, MImm’ataquen el REcos. LARespiro en SOLl’aire LAl’hivern que s’a SOLcaba. LALa nit deli SOLcada dei MImxa en el meu REcor MImdeliris d’a REmor. LAAniré com quan a SOLnàvem junts, LAdarrera les teves SOLpasses, d’esquena al fu REtur.
Envia’m un
LAàngel SOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un
LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un
LAàngel SOLque em recordi a LAtu.
Camina
SImré d’esquena al fu LAtur. SOL LA SOL LA SOL MIm RE MIm RE LAAmiga nos SOLtàlgia, LAno puc obli SOLdar-te. LACabells a la SOLcara, MImdeliris d’a REmor MImflagel·len el REcos. LAAniré com quan a SOLnàvem junts, LAdarrera les teves SOLpasses, d’esquena al fu REtur.
Envia’m un
LAàngel SOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un
LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un
LAàngel SOLque em recordi a LAtu.
Camina
SImré d’esquena al fu LAtur. RE
Envia’m un
LAàngel SOLque sigui com LAtu. RE
Envia’m un
LAàngelque SOLs’assembli a LAtu. RE
Envia’m un
LAàngel SOLque em recordi a LAtu.
Camina
SImré d’esquena al fu LAtur.
Envia’m un
Envia’m un
Envia’m un
Camina
Envia’m un
Envia’m un
Envia’m un
Camina
Envia’m un
Envia’m un
Envia’m un
Camina