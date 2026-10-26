Intro:
RE RENo era més que un SImjoc. RENo era més que un SImjoc. RENo era més que un SImjoc de LAnens. RENo era més que un SImjoc. RENo era més que un SImjoc. RENo era més que un SImjoc de LAnens. RE SIm RE SIm RE SIm LA
Tant tu com
SOLjo sabem que LAno estar SOLjunts LAno té sen SOLtit.
Tant tu com jo sabem que
LAtot pot SOLser LAmolt més sen REzill.
Tant tu com
SOLjo sabem que LAno estar SOLjunts LAno té sen SOLtit.
Tant tu com jo sabem que
LAtot pot SOLser LAmolt més sen REzill.
Tant tu com
SOLjo sabem que LAno estar SOLjunts LAno té sen SOLtit.
Tant tu com jo sabem que
LAtot pot SOLser LAmolt més sen REzill.
Tant tu com
SOLjo sabem que LAno estar SOLjunts LAno té sen SOLtit.
Tant tu com jo sabem que
LAtot pot SOLser LAmolt més sen REzill.
Tant tu com
Tant tu com jo sabem que
Tant tu com
Tant tu com jo sabem que
Tant tu com
Tant tu com jo sabem que
Tant tu com
Tant tu com jo sabem que