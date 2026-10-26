Epíleg (Acords)

No era més que un joc

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa on seras dema
joan dausa on seras dema
Intro: RE

RENo era més que un SImjoc.
RENo era més que un SImjoc.
RENo era més que un SImjoc de LAnens.
RENo era més que un SImjoc.
RENo era més que un SImjoc.
RENo era més que un SImjoc de LAnens.

RE SIm RE SIm RE SIm LA

Tant tu com SOLjo sabem que LAno estar SOLjuntsLAno té senSOLtit.
Tant tu com jo sabem que LAtot pot SOLser LAmolt més senREzill.
Tant tu com SOLjo sabem que LAno estar SOLjuntsLAno té senSOLtit.
Tant tu com jo sabem que LAtot pot SOLser LAmolt més senREzill.
Tant tu com SOLjo sabem que LAno estar SOLjuntsLAno té senSOLtit.
Tant tu com jo sabem que LAtot pot SOLser LAmolt més senREzill.
Tant tu com SOLjo sabem que LAno estar SOLjuntsLAno té senSOLtit.
Tant tu com jo sabem que LAtot pot SOLser LAmolt més senREzill.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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