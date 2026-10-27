Èpoques glorioses (Acords)

Cau a poc a poc

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve la vida es ara
pau vallve la vida es ara
MI♭ DOm FAm→ SI♭→ MI♭
MI♭Cau a poc a poc
un conDOmfeti sol
FAmque havia SI♭quedat encaMI♭llat
en algun racó del DOmsostre al menjador
duFAmrant tots SI♭aquests MI♭anys.

ReDOmcord d'antics moments
i SOLmfestes de fa temps,
DOmd'èpoques glorioses del SOLmpassat
a FAmles que últimament
MI♭i massa sovint
SI♭mentalment 'nem a DOmbuscar.
I mentre LA♭el confeti cau,
ens MI♭passen per davant
SI♭totes les imatges d'aquells anys.

MI♭ DOm FAm SI♭ MI♭ x3

Se'ns FAmha parat el temps
i els MI♭dos ens hem mirat.
Aquest SI♭no és el final que hauríem DOmesperat.
I mentre LA♭el confeti cau,
ens MI♭passen per davant
SI♭totes les imatges d'aquests anys.

MI♭ DOm FAm SI♭ MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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