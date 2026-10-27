MI♭DOmFAm→SI♭→MI♭ MI♭Cau a poc a poc un conDOmfeti sol FAmque havia SI♭quedat encaMI♭llat en algun racó del DOmsostre al menjador duFAmrant tots SI♭aquests MI♭anys.
ReDOmcord d'antics moments i SOLmfestes de fa temps, DOmd'èpoques glorioses del SOLmpassat a FAmles que últimament MI♭i massa sovint SI♭mentalment 'nem a DOmbuscar. I mentre LA♭el confeti cau, ens MI♭passen per davant SI♭totes les imatges d'aquells anys.
MI♭DOmFAmSI♭MI♭ x3
Se'ns FAmha parat el temps i els MI♭dos ens hem mirat. Aquest SI♭no és el final que hauríem DOmesperat. I mentre LA♭el confeti cau, ens MI♭passen per davant SI♭totes les imatges d'aquests anys.