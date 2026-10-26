MImVam deixar la vall
resseguint les SOLpedres.
Vam omplir de REpluges
totes les temMImpestes.
MImVam traçar la sort
amb un pols perSOLfecte.
Invocàvem REllunes
sota les fiMImnestres.
DOL’equilibri és part del moviLAmment.
TraMImvessàvem una corda dins la REment.
DOI no hi ha cap passa enrere
LAmni un principi físic que ho MImentén.
DOL’equilibri és fràgil com el LAmsents,
m’agaMImfaves de la mà quan feia REvent.
DOL’aprenent del trapezista
LAmdibuixant sobre la pista el MImcel.
MImVam entendre el foc
de tant mirar la SOLflama.
Vam cremar l’oRErigen
i alguna altra MImtorrada.
MImVam deixar la pols
a sobre les saSOLbates.
Vam saltar en piRElotes
per nedar a les MImbasses.
DOL’equilibri és part del moviLAmment.
TraMImvessàvem una corda dins la REment.
DOI no hi ha cap passa enrere
LAmni un principi físic que ho MImentén.
DOL’equilibri és fràgil com el LAmsents,
m’agaMImfaves de la mà quan feia REvent.
DOL’aprenent del trapezista
LAmdibuixant sobre la pista el MImcel.
DO LAm MIm RE x4
DOL’equilibri és part del moviLAmment.
TraMImvessàvem una corda dins la REment.
DOI no hi ha cap passa enrere
LAmni un principi físic que ho MImentén.
DOL’equilibri és fràgil com el LAmsents,
m’agaMImfaves de la mà quan feia REvent.
DOL’aprenent del trapezista
LAmdibuixant sobre la pista el MImcel.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.