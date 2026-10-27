Com a mínim RE7es va SOLmdir DOmque no seria sempre SI♭així. L'equilibri és una RE7posició inestaSOLmble, es DOmmou immòbil i és així com s'esFA7capa.
Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí, que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir, cuiRE7dant el que em reSOLmgali tot el MI♭que queda per descoSI♭brir, aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi. Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir, que RE7vingui i que marxi.
SI♭RE7SOLm MI♭SI♭
És molt més RE7fàcil del que SOLmsembla. Què DOmguai aquest matí tornar-te a SI♭veure i sentir que tot el RE7món podia tornar a ser SOLmtendre: el DOmsol, l'amor canviMI♭ant i tu desperFA7ta.
Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí, que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir, cuiRE7dant el que em reSOLmgali tot el MI♭que queda per descoSI♭brir, aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi. Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir, que RE7vingui i que marxi.
Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí, que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir, cuiRE7dant el que em reSOLmgali tot el MI♭que queda per descoSI♭brir, aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi. Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir, que RE7vingui i que marxi.