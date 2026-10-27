SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭



Com a mínim RE7 es va SOLm dir

DOm que no seria sempre SI♭ així.

L'equilibri és una RE7 posició inesta SOLm ble,

es DOm mou immòbil i és així com s'es FA7 capa.



Mentre el MI♭ vent em porti cap a SI♭ quí,

que RE7 tot l'amor s'es SOLm campi

a prop MI♭ teu i del que vull sen SI♭ tir,

cui RE7 dant el que em re SOLm gali

tot el MI♭ que queda per desco SI♭ brir,

aguan RE7 tant-me al mig del SOLm canvi.

Cap mo MI♭ ment el podem repe SI♭ tir,

que RE7 vingui i que marxi.



SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭



És molt més RE7 fàcil del que SOLm sembla.

Què DOm guai aquest matí tornar-te a SI♭ veure

i sentir que tot el RE7 món podia tornar a ser SOLm tendre:

el DOm sol, l'amor canvi MI♭ ant i tu desper FA7 ta.



Mentre el MI♭ vent em porti cap a SI♭ quí,

que RE7 tot l'amor s'es SOLm campi

a prop MI♭ teu i del que vull sen SI♭ tir,

cui RE7 dant el que em re SOLm gali

tot el MI♭ que queda per desco SI♭ brir,

aguan RE7 tant-me al mig del SOLm canvi.

Cap mo MI♭ ment el podem repe SI♭ tir,

que RE7 vingui i que marxi.



SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭

RE7 SOLm

MI♭ SI♭



MI♭ RE7 MI♭ RE7



MI♭ SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭ RE7



Mentre el MI♭ vent em porti cap a SI♭ quí,

que RE7 tot l'amor s'es SOLm campi

a prop MI♭ teu i del que vull sen SI♭ tir,

cui RE7 dant el que em re SOLm gali

tot el MI♭ que queda per desco SI♭ brir,

aguan RE7 tant-me al mig del SOLm canvi.

Cap mo MI♭ ment el podem repe SI♭ tir,

que RE7 vingui i que marxi.



SI♭ RE7 SOLm

MI♭ SI♭

RE7 SOLm

MI♭ SI♭

RE7 SOLm