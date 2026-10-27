Equilibri (Acords)

Com a mínim es va dir

Acords Acords
Guillem Roma
guillem roma postureo real
guillem roma postureo real
SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭

Com a mínim RE7es va SOLmdir
DOmque no seria sempre SI♭així.
L'equilibri és una RE7posició inestaSOLmble,
es DOmmou immòbil i és així com s'esFA7capa.

Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí,
que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi
a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir,
cuiRE7dant el que em reSOLmgali
tot el MI♭que queda per descoSI♭brir,
aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi.
Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir,
que RE7vingui i que marxi.

SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭

És molt més RE7fàcil del que SOLmsembla.
Què DOmguai aquest matí tornar-te a SI♭veure
i sentir que tot el RE7món podia tornar a ser SOLmtendre:
el DOmsol, l'amor canviMI♭ant i tu desperFA7ta.

Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí,
que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi
a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir,
cuiRE7dant el que em reSOLmgali
tot el MI♭que queda per descoSI♭brir,
aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi.
Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir,
que RE7vingui i que marxi.

SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭
RE7 SOLm
MI♭ SI♭

MI♭ RE7 MI♭ RE7

MI♭ SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭ RE7

Mentre el MI♭vent em porti cap aSI♭quí,
que RE7tot l'amor s'esSOLmcampi
a prop MI♭teu i del que vull senSI♭tir,
cuiRE7dant el que em reSOLmgali
tot el MI♭que queda per descoSI♭brir,
aguanRE7tant-me al mig del SOLmcanvi.
Cap moMI♭ment el podem repeSI♭tir,
que RE7vingui i que marxi.

SI♭ RE7 SOLm
MI♭ SI♭
RE7 SOLm
MI♭ SI♭
RE7 SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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