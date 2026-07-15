Perduts a una ma
DOsia enmig dels gira-s SOLols,
una taula ben
DOllarga i els amics a SOLprop.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Sempre volem
DOmassa i nece REssitem SOLpoc.
Amb un vi natu
DOral, amb un Viña del SOLMar.
Mentre hi sigueu vo
DOsaltres a mi m’és i SOLgual.
I eternes les con
DOverses que allarguem fins SOLtard
i ens queda
REclar.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Sempre volem
DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Tot el que bus
DOcava, ho tenia REben a DOprop. DO RE MIm MIm RE SOL LAm7Tot i que els anys ens passin, REque per sempre ens seguim veient. MImQue puguem fer-ho fàcil MI7i que hi siguem tots l’any vinent. LAm7Tot i que els anys ens passin, REque per sempre ens seguim veient. MImQue puguem fer-ho fàcil LAmi que hi si REguem tots l’any vinent DO.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Sempre volem
DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Tot el que bus
DOcava, ho tenia REben a DOprop. DO RE MIm MIm RE SOL DO RE MIm
Tot el que bus
MImcava, ho tenia b REen a p SOLrop. DOFa temps que es SOLpero DOi crec que he en SOLcertat el camí. DOI m’acc SOLelero cada LAMcop que em diuen d REe fer un pla així. DOFa temps que es SOLpero DOi crec que he en SOLcertat el camí. DOI m’acc SOLelero cada c LAmop que pe REnso que era ai DOxò.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Sempre volem
DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Tot el que bus
DOcava, ho tenia REben a DOprop.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Sempre volem
DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era a
DOixò, era ai SOLxò.
Tot el que bus
DOcava, ho tenia REben a DOprop.
Tot el que bus
DOcava, ho tenia REben a DOprop.
una taula ben
Era a
Sempre volem
Amb un vi natu
Mentre hi sigueu vo
I eternes les con
i ens queda
Era a
Sempre volem
Era a
Tot el que bus
Era a
Sempre volem
Era a
Tot el que bus
Tot el que bus
Era a
Sempre volem
Era a
Tot el que bus
Era a
Sempre volem
Era a
Tot el que bus
Tot el que bus