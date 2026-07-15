Era això! (Acords)

Sempre volem massa i necessitem poc

Acords Acords
The Tyets
Era això! - Acords de The Tyets per a guitarra i ukelele
Era això! - Acords de The Tyets per a guitarra i ukelele
Perduts a una maDOsia enmig dels gira-sSOLols,
una taula ben DOllarga i els amics a SOLprop.
Era aDOixò, era aiSOLxò.
Sempre volem DOmassa i neceREssitem SOLpoc.

Amb un vi natuDOral, amb un Viña del SOLMar.
Mentre hi sigueu voDOsaltres a mi m’és iSOLgual.
I eternes les conDOverses que allarguem fins SOLtard
i ens queda REclar.

Era aDOixò, era aiSOLxò.
Sempre volem DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era aDOixò, era aiSOLxò.
Tot el que busDOcava, ho tenia REben a DOprop.

DO RE MIm
MIm RE SOL

LAm7Tot i que els anys ens passin,
REque per sempre ens seguim veient.
MImQue puguem fer-ho fàcil
MI7i que hi siguem tots l’any vinent.
LAm7Tot i que els anys ens passin,
REque per sempre ens seguim veient.
MImQue puguem fer-ho fàcil
LAmi que hi siREguem tots l’any vinentDO.

Era aDOixò, era aiSOLxò.
Sempre volem DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era aDOixò, era aiSOLxò.
Tot el que busDOcava, ho tenia REben a DOprop.

DO RE MIm
MIm RE SOL
DO RE MIm

Tot el que busMImcava, ho tenia bREen a pSOLrop.

DOFa temps que esSOLpero DOi crec que he enSOLcertat el camí.
DOI m’accSOLelero cada LAMcop que em diuen dREe fer un pla així.
DOFa temps que esSOLpero DOi crec que he enSOLcertat el camí.
DOI m’accSOLelero cada cLAmop que peREnso que era aiDOxò.

Era aDOixò, era aiSOLxò.
Sempre volem DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era aDOixò, era aiSOLxò.
Tot el que busDOcava, ho tenia REben a DOprop.

Era aDOixò, era aiSOLxò.
Sempre volem DOmassa i necessitem SOLpoc.
Era aDOixò, era aiSOLxò.
Tot el que busDOcava, ho tenia REben a DOprop.

Tot el que busDOcava, ho tenia REben a DOprop.

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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