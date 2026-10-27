És això el que ens fa grans (Acords)

Pare, de qui és l’escut que té un rat penat?

Acords Acords
Tardor
MIPaSIre, DO#mde qui és l’escut que té un rat penat?

LAFill meu, és l'escut MIdel equip que ens SIha fet volar alt
LAaSImunt, DO#mben amunt, tan amunt com pots imaginar,
LAdes MIde SIja MIfa cent anys, desde ja fa cent anys.

IaSIio, aDO#mhir em van dir que no podrem guanyar.
LAFiMIlla, SIque ningú et diga mai on podràs arribar.
LAEl SInosDO#mtre equip tomba gegants i ens ha fet somiar;
LAés MIaiSIMIel que ens fa grans, és això el que ens fa grans.

PeSIrò, DO#mmare, per què els millors juguen amb els rivals?
LAFill meu, en MesMItalla hem vist caSIvalcar els més grans.
LAEls SImiDO#mllors jugadors són aquells que saben on estan
LAi MIes SIdeiMIxen la pell en el camp, es deixen la pell en el camp.

FiSIlla, DO#meste és el camp que has de recordar
LAquan el vent vaja MIa favor i enSImig del temporal.
LAEl SInosDO#mtre equip és el València, no hi ha res més gran.

MINoSIsalMItres som el València, això mai canviarà.
NoSIsalMItres som el València, no hi ha res més gran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi