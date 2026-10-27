MIPaSIre, DO#mde qui és l’escut que té un rat penat?
LAFill meu, és l'escut MIdel equip que ens SIha fet volar alt LAaSImunt, DO#mben amunt, tan amunt com pots imaginar, LAdes MIde SIja MIfa cent anys, desde ja fa cent anys.
IaSIio, aDO#mhir em van dir que no podrem guanyar. LAFiMIlla, SIque ningú et diga mai on podràs arribar. LAEl SInosDO#mtre equip tomba gegants i ens ha fet somiar; LAés MIaiSIxò MIel que ens fa grans, és això el que ens fa grans.
PeSIrò, DO#mmare, per què els millors juguen amb els rivals? LAFill meu, en MesMItalla hem vist caSIvalcar els més grans. LAEls SImiDO#mllors jugadors són aquells que saben on estan LAi MIes SIdeiMIxen la pell en el camp, es deixen la pell en el camp.
FiSIlla, DO#meste és el camp que has de recordar LAquan el vent vaja MIa favor i enSImig del temporal. LAEl SInosDO#mtre equip és el València, no hi ha res més gran.
MINoSIsalMItres som el València, això mai canviarà. NoSIsalMItres som el València, no hi ha res més gran.