Es busca catalanet (Acords)

Tu ets més de Burger King

Acords Acords
Banda Neón
LA♭Tu ets més RE♭de Burger King.
Jo me’n LA♭vaig de calçotada
amb els MI♭millors amics que tinc.
Tu ets de LA♭"San ValenRE♭tín".
Jo ho ceLA♭lebro diferent
cada MI♭23 d'abril.
FAmI saps que tinc el "coraRE♭zón partido" per tu, LA♭però
és que jo MI♭soc molt més del "Boig per tu".
FAmQue jo he crescut amb polseRE♭res i plats bruts, LA♭
deiMI♭xa’m dir-te que:
Es busca catalaRE♭net
per poder anar de conLA♭cert
que no vulgui anar a la MI♭disco
i m’acompanyi al CaSI♭mnet.
Es busca catalaRE♭neta
per poder anar a la platLA♭geta
quan arribi la caMI♭lor...
Es busca catalaRE♭net
per poder anar de conLA♭cert
que no vulgui anar a la MI♭disco
i m’acompanyi al CaSI♭mnet.
Es busca catalaRE♭neta
per poder anar a la platLA♭geta
quan arribi la caMI♭lor... Aquí.

La costa catalana és la miRE♭llor. LA♭ MI♭
(La SI♭mcosta catalana és la miRE♭llor). LA♭ MI♭
LA♭Saps que quan veig un bon castell, RE♭
ja m'emociona LA♭ MI♭
LA♭i que no paro de MI♭sortir quan arriba el juliol.
LA♭Que jo mantinc el català RE♭per Barcelona,
LA♭encara que a vegades MI♭em senti una mica sol.
LA♭Que Cancun i MaldiRE♭ves
està bé per uns LA♭dies.
Jo aquí a l’EmporMI♭
m’hi quedo tota la LA♭vida.
Està bé BizarRE♭rap,
però jo soc més LA♭Sopa,
Sau, els Pets i els MI♭Lax.
FAmI saps que tinc el "coraRE♭zón partido" per tu, LA♭
però és que jo soc MI♭molt més del "Boig per tu".
FAmQue jo he crescut amb polseRE♭res i plats bruts, LA♭
deixa’m dir-te que: RE♭
Es busca catalaRE♭net
per poder anar de conLA♭cert
que no vulgui anar a la MI♭disco
i m’acompanyi al CaSI♭mnet.
Es busca catalaRE♭neta
per poder anar a la platLA♭geta
quan arribi la caMI♭lor... Aquí,
la costa catalana és la miRE♭llor. LA♭ MI♭
(La SI♭mcosta catalana és la miRE♭llor). LA♭ MI♭

RE♭Tant de bo trobar l'amor LA♭de la meva vida
MI♭que vingui a casa per NaSI♭mdal i caguem el tió.
RE♭Començar cada matí LA♭amb el seu "bondia!"
MI♭i acabar fent un pa amb tomata amb la posta LA♭del sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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