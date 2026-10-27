LA♭Tu ets més RE♭de Burger King. Jo me’n LA♭vaig de calçotada amb els MI♭millors amics que tinc. Tu ets de LA♭"San ValenRE♭tín". Jo ho ceLA♭lebro diferent cada MI♭23 d'abril. FAmI saps que tinc el "coraRE♭zón partido" per tu, LA♭però és que jo MI♭soc molt més del "Boig per tu". FAmQue jo he crescut amb polseRE♭res i plats bruts, LA♭ deiMI♭xa’m dir-te que: Es busca catalaRE♭net per poder anar de conLA♭cert que no vulgui anar a la MI♭disco i m’acompanyi al CaSI♭mnet. Es busca catalaRE♭neta per poder anar a la platLA♭geta quan arribi la caMI♭lor... Es busca catalaRE♭net per poder anar de conLA♭cert que no vulgui anar a la MI♭disco i m’acompanyi al CaSI♭mnet. Es busca catalaRE♭neta per poder anar a la platLA♭geta quan arribi la caMI♭lor... Aquí.
La costa catalana és la miRE♭llor. LA♭MI♭ (La SI♭mcosta catalana és la miRE♭llor). LA♭MI♭ LA♭Saps que quan veig un bon castell, RE♭ ja m'emociona LA♭MI♭ LA♭i que no paro de MI♭sortir quan arriba el juliol. LA♭Que jo mantinc el català RE♭per Barcelona, LA♭encara que a vegades MI♭em senti una mica sol. LA♭Que Cancun i MaldiRE♭ves està bé per uns LA♭dies. Jo aquí a l’EmporMI♭dà m’hi quedo tota la LA♭vida. Està bé BizarRE♭rap, però jo soc més LA♭Sopa, Sau, els Pets i els MI♭Lax. FAmI saps que tinc el "coraRE♭zón partido" per tu, LA♭ però és que jo soc MI♭molt més del "Boig per tu". FAmQue jo he crescut amb polseRE♭res i plats bruts, LA♭ deixa’m dir-te que: RE♭ Es busca catalaRE♭net per poder anar de conLA♭cert que no vulgui anar a la MI♭disco i m’acompanyi al CaSI♭mnet. Es busca catalaRE♭neta per poder anar a la platLA♭geta quan arribi la caMI♭lor... Aquí, la costa catalana és la miRE♭llor. LA♭MI♭ (La SI♭mcosta catalana és la miRE♭llor). LA♭MI♭
RE♭Tant de bo trobar l'amor LA♭de la meva vida MI♭que vingui a casa per NaSI♭mdal i caguem el tió. RE♭Començar cada matí LA♭amb el seu "bondia!" MI♭i acabar fent un pa amb tomata amb la posta LA♭del sol.