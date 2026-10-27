DO#mÉs difícil avanSIçar amb els ulls tanDO#mcats, SI DO#més difícil explicar SIel que no has vist DO#mmai: SI SOL#les dolces formes LAdel paisatge MIque creixen com SIherbes salvatges LAentremig de SItant i tant ciDO#mment. SI
DO#mSILASILASOL# DO#mSIDO#mSILASILASOL#
DO#mÉs difícil amaSIgar que res ha canDO#mviat, SI DO#més difícil el penSIsar quan no s’ha DO#mfet mai, SI SOL#lluitar contra aLAquest miratge, MIno creure en els SIfalsos missatges, LAviure sense SItenir gens de DO#mpor. SI
Obre els MIulls i mira el món. DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon. Vine amb MImi si et sents confós, SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos.
DO#mSIDO#mSILASILASOL# x2
DO#mÉs difícil avanSIçar amb els ulls tanDO#mcats, SI DO#més difícil explicar SIel que no has vist DO#mmai, SI SOL#lluitar contra aLAquest miratge, MIno creure en els SIfalsos missatges, LAviure sense SItenir gens de DO#mpor. SI
Obre els MIulls i mira el món. DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon. Vine amb MImi si et sents confós, SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos. Obre els MIulls i mira el món. DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon. Vine amb MImi si et sents confós, SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos.