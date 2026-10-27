És difícil (Acords)

És difícil avançar amb els ulls tancats

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som
DO#mÉs difícil avanSIçar amb els ulls tanDO#mcats, SI
DO#més difícil explicar SIel que no has vist DO#mmai: SI
SOL#les dolces formes LAdel paisatge
MIque creixen com SIherbes salvatges
LAentremig de SItant i tant ciDO#mment. SI

DO#m SI LA SI LA SOL#
DO#m SI DO#m SI LA SI LA SOL#

DO#mÉs difícil amaSIgar que res ha canDO#mviat, SI
DO#més difícil el penSIsar quan no s’ha DO#mfet mai, SI
SOL#lluitar contra aLAquest miratge,
MIno creure en els SIfalsos missatges,
LAviure sense SItenir gens de DO#mpor. SI

Obre els MIulls i mira el món.
DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon.
Vine amb MImi si et sents confós,
SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos.

DO#m SI DO#m SI LA SI LA SOL# x2

DO#mÉs difícil avanSIçar amb els ulls tanDO#mcats, SI
DO#més difícil explicar SIel que no has vist DO#mmai, SI
SOL#lluitar contra aLAquest miratge,
MIno creure en els SIfalsos missatges,
LAviure sense SItenir gens de DO#mpor. SI

Obre els MIulls i mira el món.
DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon.
Vine amb MImi si et sents confós,
SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos.
Obre els MIulls i mira el món.
DesSIperta, resisteix, no perdis LAni un seSIgon.
Vine amb MImi si et sents confós,
SIsent com la por s’allunya LAdel teu SIcos.

DO#m SI DO#m SI LA SI LA SOL# x2
DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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