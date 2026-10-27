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Es fa llarg, es fa llarg d’esperar (Acords)

Oh! Que llarga es fa sempre l'espera

Acords Acords
Pau Riba
Oh! Que DO#mllarga es SIfa sempre l'esMIpera
quan s'esDO#mpera que SIvindrà el MIpitjor,
i que DO#mtrista i que SIllarga és l'esMIpera
quan s'esDO#mpera SIla mort de MIl'amor.
Quan s'esSIpera que LAja tot s'aMIcabi
per tot d'uSIna torLAnar a comenMIçar,
quan s'esSIpera que el LAmón tot SOL#ms'enfonsi
per DO#mtornar-lo SIa edifiLAcar,
es fa MIllarg, es fa SIllarg espeMIrar.

I es DO#mfa trist esSIperar cada MIdia
el cel DO#mroig i el SIsol que ja MIse'n va,
i es DO#mfa fosc esSIperar cada MIdia
perquè DO#mel sol no SIse'n vol aMInar mai,
perquè DO#mels dies SIse'n van sense MIpressa
i les DO#mhores SIno volen MIfugir,
perquè DO#mesperes, i SIesperes, i esMIperes
i vols DO#mdemà, però SIencara és MIahir,
DO#m SI MI es fa trist esperar, es fa trist esperar.

I es fan SIlents els maLAtins i les MItardes
quan l'espeSIra et desLAvetlla el MIneguit.
I es fan SIgrises les llarLAgues, lentes MItardes
perquè et SIsents amb LAel cor enMIsopit,
perquè sents SIque tens LAl'ànima MImorta
i ho veus SItot, tot LAel món molt MIconfós,
perquè et SItrobes amb LAles portes MIcloses
i tanSIcat com un LAgos raMIbiós.

Es fa DO#mfosc, es fa SIfosc espeLArar,
es fa MIfosc, es fa SIfosc espeMIrar!
Es fa DO#mfosc, es fa SIfosc espeLArar,
es fa MIfosc, es fa SIfosc espeMIrar!

I es fan DO#mgrises les SIhores d'esMIpera
quan no plou, DO#mperò SIveus el cel MIplujós.
I es fan DO#mllargues les SIgrises esMIperes
quan a la DO#mfi sents SIa prop per MItots dos.

Quan fa SIdies que ni LAxiules ni MIcantes
i fa SIun temps que vas LAfer l'últim MIsomrís,
quan al SIcor sents la LAmort i SOL#mt'espantes
al penSIsar que potser LAés l'últim aMIvís.

Es fa DO#mgris, es fa SIgris espeLArar,
es fa MIgris, es fa SIgris espeMIrar!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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