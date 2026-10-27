Oh! Que
DO#mllarga es SIfa sempre l'es MIpera
quan s'es
DO#mpera que SIvindrà el MIpitjor,
i que
DO#mtrista i que SIllarga és l'es MIpera
quan s'es
DO#mpera SIla mort de MIl'amor.
Quan s'es
SIpera que LAja tot s'a MIcabi
per tot d'u
SIna tor LAnar a comen MIçar,
quan s'es
SIpera que el LAmón tot SOL#ms'enfonsi
per
DO#mtornar-lo SIa edifi LAcar,
es fa
MIllarg, es fa SIllarg espe MIrar.
I es
DO#mfa trist es SIperar cada MIdia
el cel
DO#mroig i el SIsol que ja MIse'n va,
i es
DO#mfa fosc es SIperar cada MIdia
perquè
DO#mel sol no SIse'n vol a MInar mai,
perquè
DO#mels dies SIse'n van sense MIpressa
i les
DO#mhores SIno volen MIfugir,
perquè
DO#mesperes, i SIesperes, i es MIperes
i vols
DO#mdemà, però SIencara és MIahir, DO#m SI MI es fa trist esperar, es fa trist esperar.
I es fan
SIlents els ma LAtins i les MItardes
quan l'espe
SIra et des LAvetlla el MIneguit.
I es fan
SIgrises les llar LAgues, lentes MItardes
perquè et
SIsents amb LAel cor en MIsopit,
perquè sents
SIque tens LAl'ànima MImorta
i ho veus
SItot, tot LAel món molt MIconfós,
perquè et
SItrobes amb LAles portes MIcloses
i tan
SIcat com un LAgos ra MIbiós.
Es fa
DO#mfosc, es fa SIfosc espe LArar,
es fa
MIfosc, es fa SIfosc espe MIrar!
Es fa
DO#mfosc, es fa SIfosc espe LArar,
es fa
MIfosc, es fa SIfosc espe MIrar!
I es fan
DO#mgrises les SIhores d'es MIpera
quan no plou,
DO#mperò SIveus el cel MIplujós.
I es fan
DO#mllargues les SIgrises es MIperes
quan a la
DO#mfi sents SIa prop per MItots dos.
Quan fa
SIdies que ni LAxiules ni MIcantes
i fa
SIun temps que vas LAfer l'últim MIsomrís,
quan al
SIcor sents la LAmort i SOL#mt'espantes
al pen
SIsar que potser LAés l'últim a MIvís.
Es fa
DO#mgris, es fa SIgris espe LArar,
es fa
MIgris, es fa SIgris espe MIrar!
quan s'es
i que
quan s'es
Quan s'es
per tot d'u
quan s'es
per
es fa
I es
el cel
i es
perquè
perquè
i les
perquè
i vols
I es fan
quan l'espe
I es fan
perquè et
perquè sents
i ho veus
perquè et
i tan
Es fa
es fa
Es fa
es fa
I es fan
quan no plou,
I es fan
quan a la
Quan fa
i fa
quan al
al pen
Es fa
es fa