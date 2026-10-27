Es fa llarg esperar (Acords)

Que llarga es fa sempre l'espera

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet l amor de les tres taronges
maria del mar bonet l amor de les tres taronges
SOL RE SOL MIm RE SOL

MImQue llarga REes fa sempre SOLl'espera
MImquan s'espera REque vinSOLdrà el pitjor,
MImi que REtrista es SOLfa la llarga espera
MImquan s'espeREra la mort SOLde l'amor.

REQuan s'espeDOra que tot SOLja s'acabi
REper, tot DOd'una, torSOLnar a començar,
REquan s'esDOpera que el SOLmón tot s'enfonsi
MImper torREnar a DOedificar,
SOLes fa llarg, REes fa SOLllarg esperar!
MImI es fa REtrist espeSOLrar cada dia
MImel cel REroig i el sol que ja SOLse'n va.
MImI es fa fosc REesperar cada SOLdia
MImperquè el REsol no se'n SOLvol anar mai,
REperquè DOels dies se'n SOLvan sense pressa
REi les hoDOres no SOLvolen fugir,
REperquè espeDOres i espeSOLres i esperes,
MImvols demà, REperò encaDOra és ahir,
SOLes fa trist, REes fa SOLtrist esperar!

MImI es fan RElents els maSOLtins i les tardes
MImquan l'espera REet desvetSOLlla el neguit.
MImI es fan REgrises les llarSOLgues lentes tardes
MImperquè sents REel SOLteu cor ensopit,
REperquè DOsents que tens SOLl'ànima morta
REi ho veus DOtot, tot el SOLmón molt confós,
REperquè et DOtrobes amb SOLles portes closes
MImi tancat com REun gos DOrabiós,
SOLes fa fosc, REes fa fosc SOLesperar!
REEs fa fosc, DOes fa fosc SOLesperar!
MImI es fan REgrises les SOLhores d'espera
MImquan no REplou, però veus SOLel cel plujós.
MImI es fan llarREgues les SOLgrises esperes
MImquan la fi REsents a SOLprop per tots dos,
REquan fa dies DOque ni SOLxiules ni cantes,
REi fa DOtemps que vas fer SOLl'últim somrís,
REquan al cor DOsents la SOLmort i t'espantes
MImen penREsar, potser és l'úlDOtim avís,
SOLes fa gris, REes fa SOLgris esperar!

MIm RE SOL RE DO SOL RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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