MImQue llarga REes fa sempre SOLl'espera MImquan s'espera REque vinSOLdrà el pitjor, MImi que REtrista es SOLfa la llarga espera MImquan s'espeREra la mort SOLde l'amor.
REQuan s'espeDOra que tot SOLja s'acabi REper, tot DOd'una, torSOLnar a començar, REquan s'esDOpera que el SOLmón tot s'enfonsi MImper torREnar a DOedificar, SOLes fa llarg, REes fa SOLllarg esperar! MImI es fa REtrist espeSOLrar cada dia MImel cel REroig i el sol que ja SOLse'n va. MImI es fa fosc REesperar cada SOLdia MImperquè el REsol no se'n SOLvol anar mai, REperquè DOels dies se'n SOLvan sense pressa REi les hoDOres no SOLvolen fugir, REperquè espeDOres i espeSOLres i esperes, MImvols demà, REperò encaDOra és ahir, SOLes fa trist, REes fa SOLtrist esperar!
MImI es fan RElents els maSOLtins i les tardes MImquan l'espera REet desvetSOLlla el neguit. MImI es fan REgrises les llarSOLgues lentes tardes MImperquè sents REel SOLteu cor ensopit, REperquè DOsents que tens SOLl'ànima morta REi ho veus DOtot, tot el SOLmón molt confós, REperquè et DOtrobes amb SOLles portes closes MImi tancat com REun gos DOrabiós, SOLes fa fosc, REes fa fosc SOLesperar! REEs fa fosc, DOes fa fosc SOLesperar! MImI es fan REgrises les SOLhores d'espera MImquan no REplou, però veus SOLel cel plujós. MImI es fan llarREgues les SOLgrises esperes MImquan la fi REsents a SOLprop per tots dos, REquan fa dies DOque ni SOLxiules ni cantes, REi fa DOtemps que vas fer SOLl'últim somrís, REquan al cor DOsents la SOLmort i t'espantes MImen penREsar, potser és l'úlDOtim avís, SOLes fa gris, REes fa SOLgris esperar!