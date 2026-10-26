És fàcil (Acords)

A contracorrent, ets de distàncies llargues

Acords Acords
Gossos
gossos dia 1
gossos dia 1
Intro: SOL DO x2

SOLA contracorMImrent, ets de distàncies llargues,
DOés quan tu hi veus més SOLclar.
Fa molt de temps MImque ho duus a la mirada,
DOa tu no et cal parSOLlar.

FAQuantes coses han canviat, ara et DOsents més connectat.
FAHo podries dir més fort, però no ho saDObries dir més clar.

ASOLvui és fàcil, l'aMImvui és més tàctil.
DOHo portes sempre dins del SOLcor.
És temps de revoltes, de MImvoltes i més voltes,
però DOara tot gira al teu faREvor.

VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
ADOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
ADOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada.

SOL DO x2

SOLHi ha molta gent MImi són molts punts de vista,
uDOna consciència que és cada cop més SOLgran.
No sempre pots viuMImre en el teu centre,
tants DOrecursos pel camí i que fàcil és fuSOLgir.

FAPerò tot s'acaba, DOel meu temps s'acaba,
FAperò no tinc pressa, comDOparteixo el teu secret.

SOLOh! MImOh! És temps de compartir el coneixement.
DOOh! SOLOh! Vas bé, tu segueix que vas bé.
Oh! MImOh! És temps de sumes i present.
DOOh! Oh! SOLOh!

VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
ADOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
ADOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada.
VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
ADOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
VeuSOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
ADOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada.

SOL DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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