Intro:
SOL DO x2 SOLA contracor MImrent, ets de distàncies llargues, DOés quan tu hi veus més SOLclar.
Fa molt de temps
MImque ho duus a la mirada, DOa tu no et cal par SOLlar. FAQuantes coses han canviat, ara et DOsents més connectat. FAHo podries dir més fort, però no ho sa DObries dir més clar.
A
SOLvui és fàcil, l'a MImvui és més tàctil. DOHo portes sempre dins del SOLcor.
És temps de revoltes, de
MImvoltes i més voltes,
però
DOara tot gira al teu fa REvor.
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
A
DOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
A
DOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada. SOL DO x2 SOLHi ha molta gent MImi són molts punts de vista,
u
DOna consciència que és cada cop més SOLgran.
No sempre pots viu
MImre en el teu centre,
tants
DOrecursos pel camí i que fàcil és fu SOLgir. FAPerò tot s'acaba, DOel meu temps s'acaba, FAperò no tinc pressa, com DOparteixo el teu secret. SOLOh! MImOh! És temps de compartir el coneixement. DOOh! SOLOh! Vas bé, tu segueix que vas bé.
Oh!
MImOh! És temps de sumes i present. DOOh! Oh! SOLOh!
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
A
DOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
A
DOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada.
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot canvia quan et pots aturar.
A
DOnar darrere el temps, FAsempre et queda una nova mirada.
Veu
SOLràs que fàcil és i és FAque tot compta per evolucionar.
A
DOnar darrere el temps i és FAque tot suma a cada nova petjada. SOL DO x4
Fa molt de temps
A
És temps de revoltes, de
però
Veu
A
Veu
A
u
No sempre pots viu
tants
Oh!
Veu
A
Veu
A
Veu
A
Veu
A