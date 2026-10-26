LAMalalties per manFA#mcança d'aire, REnits estranyes de resMIsaca i mala maror; LAmil raons per a poFA#msar distància REentre mi i aquesta MIterra feta preLAsó.
CoFA#mmençar en un altre RElloc on no MIsàpiguen qui LAsoc, recoFA#mbrar aquell dolç plaREer d'amaMIgar-me i observar la gent.
LAPassa el temps i el vi de la FA#mnostàlgia REque engoleixes per les MItardes quan es fa fosc LAva recuperant, per FA#mart de màgia, REgestos oblidats, soMIrolls i certes oLAlors.
I el maFA#mteix que em va porREtar a aMInar-me'n nord enLAllà ara FA#mté un perdut enREcant, un aMIvís de que ja arriba el meu dia perquè…
LAContent FA#menfilo les escales del REtren, és hora de MItornar a casa. LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent i veure'ls iguals MIperò diferents.
LAFA#mREMI x2
LAPorto a les butxaques FA#mmil adreces REplenes de records que MIamb el temps s'esborraran, LAcom aquells coFA#mlors de fotos velles REque per treure'm l'enyoMIrança mirava aLAllà.
I FA#mtot i que el mes enREtrant pensaMIré ja en fotre el LAcamp, ara em FA#mmoro per torREnar; el soMItrac damunt la via marca el ritme perquè…
LAContent FA#menfilo les escales del REtren, és hora de MItornar a casa. LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent i veure'ls iguals MIperò diferents.
RELARELAREFA#mSImMI x2
LAContent FA#menfilo les escales del REtren, és hora de MItornar a casa. LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent i veure'ls iguals MIperò diferents. LAContent FA#menfilo les escales del REtren, és hora de MItornar a casa. LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent i veure'ls iguals MIperò diferents.