És hora de tornar a casa (Acords)

Malalties per mancança d'aire

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Els Pets
els pets sol
els pets sol
LA FA#m RE MI x4

LAMalalties per manFA#mcança d'aire,
REnits estranyes de resMIsaca i mala maror;
LAmil raons per a poFA#msar distància
REentre mi i aquesta MIterra feta preLAsó.

CoFA#mmençar en un altre RElloc on no MIsàpiguen qui LAsoc,
recoFA#mbrar aquell dolç plaREer d'amaMIgar-me i observar la gent.

LAPassa el temps i el vi de la FA#mnostàlgia
REque engoleixes per les MItardes quan es fa fosc
LAva recuperant, per FA#mart de màgia,
REgestos oblidats, soMIrolls i certes oLAlors.

I el maFA#mteix que em va porREtar a aMInar-me'n nord enLAllà
ara FA#mté un perdut enREcant, un aMIvís de que ja arriba el meu dia perquè…

LAContent FA#menfilo les escales del REtren,
és hora de MItornar a casa.
LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent
i veure'ls iguals MIperò diferents.

LA FA#m RE MI x2

LAPorto a les butxaques FA#mmil adreces
REplenes de records que MIamb el temps s'esborraran,
LAcom aquells coFA#mlors de fotos velles
REque per treure'm l'enyoMIrança mirava aLAllà.

I FA#mtot i que el mes enREtrant pensaMIré ja en fotre el LAcamp,
ara em FA#mmoro per torREnar; el soMItrac damunt la via marca el ritme perquè…

LAContent FA#menfilo les escales del REtren,
és hora de MItornar a casa.
LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent
i veure'ls iguals MIperò diferents.

RE LA RE LA RE FA#m SIm MI x2

LAContent FA#menfilo les escales del REtren,
és hora de MItornar a casa.
LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent
i veure'ls iguals MIperò diferents.
LAContent FA#menfilo les escales del REtren,
és hora de MItornar a casa.
LAContent FA#mvull retrobar-me amb la meva REgent
i veure'ls iguals MIperò diferents.

LA FA#m RE MI x4
LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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